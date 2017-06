Liebe Leserin, lieber Leser, ob Verachtung nun die richtige Haltung ist, um Amazon zu begegnen? Autor Lars Jensen nimmt sie jedenfalls in seinem Porträt des Buchladens in New York ein. Nun haben sich wirtschaftliche Entwicklungen im Laufe der Geschichte selten an moralische Imperative oder Haltungen jeglicher Art gehalten. Ist der Laden nun die Zukunft des Buchhandels oder ein Blick auf dessen Ende? Das wird die Zukunft zeigen. Weitere Meldungen wie gewohnt nach dem Klick.

Internetstores expandiert nach Großbritannien:

Die 2003 gegründete deutsche Internetstores-Gruppe expandiert nach Großbritannien. Das teilte das Unternehmen der Presse mit. Gleich zwei Shops werden eröffnet. Ein Angebot, das sich auf Fahrräder fokussiert sowie eines, das sich dem Thema Outdoor-Ausrüstung widmet. Internetstores fokussiert sich in auf den Versand von Fahrrädern und Zubehör. Gleich drei Shops sind in Deutschland aktiv. 2016 konnte ein Umsatz von rund 170 Mio Euro erzielt werden.

Amazon Fresh jetzt in ganz Berlin:

Wie das Supermarktblog berichtet, beliefert Amazon Fresh seit Ende der vergangenen Woche jetzt ganz Berlin. Außerdem wird Brot vom Hersteller Lieken für die Kunden jetzt vor dem Versand frisch aufgebacken. So gerüstet, könnte der Start in München bald bevorstehen.

Hermes liefert mit E-Transportern:

In der Hamburger Innenstadt hat Hermes damit begonnen, Sendungen mit Elektro-Transportern auszuliefern. Die Form der Zustellung soll künftig weiter ausgebaut werden. Wie die Lebensmittelzeitung berichtet, kommen derzeit sechs Fahrzeuge des Unternehmens Fiat zum Einsatz. Anfang 2018 soll in Zusammenarbeit mit Mercedes verstärkt am Ziel gearbeitet werden, bis 2025 in den Großstädten emissionsfrei zuzustellen. Dazu sollen bis Ende 2020 1.500 Elekro-Fahrzeuge für Hermes unterwegs sein. .

Shipcloud und Cateno werden Partner:

Der Shipping-Service-Provider Shipcloud und der E-Commerce-Anbieter Cateno sind eine Technologiepartnerschaft eingegangen. Ziel ist es, das Versandmodul von Shipcloud einfach in die Gesamtlösung von Cateno einzubinden. Damit steht auch kleineren Händler, mit einem nicht so großen Versandvolumen, die Möglichkeit offen, über eine einheitliche Schnittstelle den Versand bei allen Anbietern ohne vertragliche Bindung anzustoßen und so die Kosten einfacher zu optimieren.

Amazon baut Personalisierungsfunktionen weiter aus:

Natürlich hätte es dieser Überschrift gut gestanden, wie die Kollegen in den USA die Wörter Pinterest und Killer zusammenzuziehen. Aber so weit dürfte es aber noch nicht sein. Die neue Seite „My Mix“, die funktional eng mit den „Interestings Finds“ verknüpft ist, präsentiert Artikel und Empfehlungen mehr wie das Bildernetzwerk. Wenn Kunden etwas interessantes entdecken, fügen Sie diesen öffentlichen Listen neue Produktabbildungen hinzu. So bemüht sich Amazon, wie u.a. die Lebensmittelzeitung berichtet, mehr zu einem Ort der Inspiration zu werden, weniger der gezielten Produktsuche.

Witt weiter online erfolgreich:

Der zur Otto-Gruppe gehörende Versandhändler konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gesamtumsatz von rund 757 Mio Euro vermelden. Das von Alexander Birken als „Hidden Champion“ der Gruppe geadelte Unternehmen freut sich über einen wachsenden Anteil der Online-Bestellungen. Wie der Versandhausberater schreibt, geht inzwischen jede vierte Bestellung über einen der 15 Online-Shops ein.

Grüne wollen Online-Handel doch nicht einschränken:



Wie der NDR berichtet, sind die Grünen in Niedersachsen auf ihrem Landesparteitag von der Forderung abgerückt, die Bearbeitung von Online-Bestellungen, die an einem Sonntag erfolgen, erst an einem Montag zuzulassen. Nun gab es wohl ein Einsehen. Die Grünen wollen nun den Sonntag besonders schützen, erwähnen den Online-Handel aber nicht mehr.

INTERNATIONAL

Farfetch plant Börsengang:

Nach Angaben der TextilWirtschaft plant der britische Online-Luxus-Händler Farfetch derzeit an seinem Börsengang. Innerhalb der kommenden 18 Monate soll demnach das Londoner Unternehmen an der New Yorker Börse gelistet werden. Der Unternehmenswert könnte durch den IPO auf 5 Mrd. US-Dollar steigen. Derzeit sind 1200 Mitarbeiter in rund zwölf Ländern beschäftigt.

Alibaba wächst und wächst:

Mit einem jährlichen Wachstum um rund 50 Prozent erfreut Alibaba die Analysten. Das berichtet tamebay tw. Derzeit hat das Unternehmen bereits knapp eine halbe Milliarde Kunden weltweit. 10 Millionen Transaktionen werden über den Marktplatz täglich abgewickelt.

TRENDS & FAKTEN

