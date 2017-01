Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Amazon Fresh können für den Lebensmittelhandel und die digitalen Supermärkte noch ganz böse werden. Schon jetzt sieht ein Test der Online-Supermärkte das regional begrenzte Angebot von Amazon Prime Now, das auch Lebensmittel bietet, in drei von vier Testkategorien – Qualität, Kosten und Zeit – klar vor den Verfolgern. Nur beim Thema Bestellvorgang kann die Rewe im Test von "Chip" punkten. Amazon bietet aber auch noch keine Desktop-Bestellung an.

Intersport baut auf Digital-Tochter: Intersport bündelt sämtliche digitalen Aktivitäten nun in der neuen Intersport Digital GmbH. Die Tochter unter der Leitung von Carsten Schmitz als Chief Digital Officer, sowie Kim Roether und Hannes Rumer auf Vorstandsseite, soll die digitale Transformation steuern und den neuen Antritt der Verbundgruppe im E-Commerce umsetzen. Intersport will bis zum dritten Quartal 2017 seinen zentralen Online-Shop zu einer kooperativen Händlerplattform ausbauen. Mit der Weiterentwicklung zu einer Händlerplattform verabschiedet sich Intersport sukzessive vom zentralen Onlineshop.

Kartellamt gibt grünes Licht für Tolino-Verkauf:

Das Bundeskartellamt hat der Telekom den Verkauf der Anteile an der E-Book-Plattform Tolino an Rakuten abgesegnet. Kaufpreis: unklar. Für die Tolino-Kunden soll sich durch den Verkauf nichts ändern, wie die Telekom und die Tolino-Gründungsmitglieder Hugendubel, Thalia und Weltbild betonen. Rakuten betreibt in Deutschland bislang den E-Book-Shop Kobo und ist mit eigenen Lesegeräten aktiv.

Momox wächst deutlich:

Re-Commerce-Anbieter Momox setzte 2016 150 Millionen Euro um und wächst damit um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund für das Umsatzplus ist der Zuwachs auf den internationalen Märkten, mit 27 Prozent Anteil am Gesamtergebnis. Derzeit betreibt Momox länderspezifische Plattformen in Großbritannien, Frankreich und Österreich.

Sonja Piller führt HSE24:





LChoice baut aus: LChoice, Plattform für lokale Buchhändler, hat seiner App-Lösung nun ein Shop-Portal für den Desktop-PC hinzugefügt.

Sonja Piller wird neue Chefin bei HSE24. Sie löst beim Homeshopping-Betreiber Richard Reitzner als CEO ab, der in den Beirat der Gruppe wechselt.

INTERNATIONAL

731 Millionen Internetnutzer in China:



China gibt laut TechinAsia die Zahl seiner Internetnutzer nun mit 731 Millionen an. Das sind 53 Prozent der Bevölkerung. Rund 95 Prozent der Internetnutzer gehen auch per Smartphone ins Web. Überblick über den Markt bietet auch das etailment Whitepaper "China"

