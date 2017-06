Liebe Leserin, lieber Leser, erinnern Sie sich noch daran, dass die Zeitschrift ComputerBILD, seinerzeit mit einer Millionenauflage, uns an das Wort „Internetanzeigeprogramm“ gewöhnen wollte? Dann sind Sie wohl offiziell nach Ansicht der Millennials alt. Damals sagte man auch noch „Internetauktionshaus“ zu eBay. Und aus dieser Zeit stammt ein Marktplatz, den sich jetzt die Karstadt-Mutter Signa gegönnt hat.

Ab sofort können die Kunden der Online City Wuppertal ein zweites Lieferfenster wählen. Neben der bereits angebotenen Abendlieferung zwischen 18 und 21 Uhr, lassen sich die bis 12:30 Uhr bestellten Produkte auch zwischen 14 und 16 Uhr zustellen. Wie der Pressemitteilung zu entnehmen ist, soll das gerade auch Geschäftskunden von dem Angebot überzeugen.

Das Konzept von Amazon Go, dem Supermarkt mit wenige Personal und keiner Kasse, hat durchaus für Aufsehen und Schlagzeilen gesorgt. Entsprechend hämisch waren dann einzelne Kommentare, die sich über die Probleme der ersten Tests mokierten. Vielleicht sind diese jetzt bereits aus Sicht des Unternehmens behoben. Denn wie die Seattle Times berichten, sucht Amazon für das Projekt Real Estate Manager. Es geht jetzt also bereits darum passende Immobilien zu finden. Bei Amazon scheint man also zumindest zuversichtlich, nicht mehr so lange bis zum Start warten zu müssen.