Liebe Leserin, lieber Leser, "Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen", heißt es im Alten Testament. So etwas fällt einem natürlich zuallererst ein, wenn man an die Kaufavancen vom Karstadt Richtung Kaufhof denkt. Aber vielleicht sind die Betonpläne auch dreidimensionales Schach und es geht in Wirklichkeit um Immobilien für die City-Logistik der Zukunft. Amazon Prime Now nahm ja auch in einer innerstädtischen Immobilie seinen Anfang.

Karstadt bietet für Kaufhof:

"Beton - Werte für Generationen" lautete einmal der Slogan einer Branche. Der Beton-Branche. Der scheint auch für Karstadt-Mutter Signa zu gelten. Bis zu drei Milliarden Euro soll die Gruppe gerade für Kaufhof bieten. Wird damit nun doch die oft apostrophierte „Deutsche Warenhaus AG“ noch Realität? Es wäre um Jahre, wenn nicht Jahrzehnte zu spät. Was stattdessen entstünde wäre einen „Deutsche Immobilienverwaltungs AG“, spottet E-Commerce-Berater Adrian Hotz bei Twittter . Immerhin ist das Timing des Angebots gut gewählt, denn Kaufhof hat derzeit einen Sack voller finanzieller und personeller Probleme.

Hello Fresh-Aktie wird heute gehandelt:

Hello Fresh sammelt bei seinem Börsengang 318 Millionen Euro ein. Der Kochboxen-Lieferdienst aus dem Hause Rocket Internet hat den Aktienpreis mit 10,25 Euro in der Mitte der zuvor festgelegten Spanne von 9,00 bis 11,50 Euro angesetzt. Heute ist der erste offizielle Handelstag. Wo dann der Kurs landen wird, dürfte spannend werden. Der Börsengang von US-Marktführer Blue Apron war ein Desaster. Zahlen zeigen zudem, dass ohne jede Menge Werbe-Dollar für Neukunden das Wachstum wie ein Souffle in sich zusammenfallen kann. Die Absprungraten der Kunden sind nämlich geradezu unappetitlich hoch.

Amazon Echo Show kommt Mitte November:

Amazon bringt den Amazon Echo Show hierzulande am 16. November auf den Markt. Die um ein 7-Zoll-Display erweiterte Variante des Amazon Echo erlaubt nicht nur Video-Telefonate, sondern dürfte auch das Online-Shopping im Zusammenspiel mit dem Sprachassistenten Alexa - nun ja - ansehnlicher machen. Kosten wird das Gerät knapp 220 Euro.

Pop-up Store für Rebelle:



Rebelle, Online-Marktplatz für Designer Secondhand, gönnt sich nach einer Millionen-Finanzierung nun einen ersten Pop-up Store in Wien im Shopping City Süd. Auf 50 Quadratmetern gibt es "Schätzchen" von High-End Marken wie Chanel oder Louis Vuitton. Außerdem können Kunden dort ihre ehemaligen Designer-Lieblingsstücke abgegeben.

INTERNATIONAL

Amazon führt Augmented Reality ein:

Nach dem Ikea schon mit dem ARKit von Apple zeigte, was in Sachen Augmented Reality möglich ist, liefert nun Amazon eine noch bestechendere Augment Reality-Lösung. "AR View" ( Demo-Video ) zeigt in der Shopping App für iOS fast schon lebensecht wirkende 3D-Objekte in der Umgebung. Ob Kunden nun Bose-Lautsprecher oder Pfannen oder Möbel kaufen - die realistische Ansicht dürfte bei der Kaufentscheidung massiv helfen. Welche Produkte tatsächlich zum Start in 3D zu sehen sind, muss man selbst erforschen. Amazon selbst spricht lediglich von tausenden Produkten. Auch die US-Kette Target hat gerade ein AR-Feature für das Möbel-Sortiment im mobilen Shop ausgerollt. Das wirkt im Vergleich zur Amazon-Lösung aber etwas rückständig.

TRENDS & FAKTEN

Amazon sichert sich Webadressen für Kryptowährung:

Kann man womöglich tatsächlich bald bei Amazon mit der Kryptowährung Bitcoin bezahlen? Jüngster Hinweis auf Amazon-Pläne mit dem virtuellen Geld: Amazon Technologies hat sich die Webadressen amazonethereum.com, amazoncryptocurrency.com und amazoncryptocurrencies.com gekauft. Vielleicht will sich Amazon aber auch nur Adressen sichern. Amazonbitcoin.com gehört dem Online-Riesen seit 2013.

Zahl des Tages:

Facebook, gerade wegen russischer Fake-Ads im US-Wahlkampf unter Beschuss, meldet Rekordzahlen für das dritte Quartal. Der Umsatz stieg um 47 Prozent auf 10,33 Milliarden Dollar. Der Gewinn steigt um 79 Prozent auf 4,7 Milliarden Dollar.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Angesichts der Fülle der Angebote, Inhalte und Kanäle im Netz wird Discovery immer wichtiger. Und Discovery heißt natürlich in erster Linie SEO – Suchmaschinenoptimierung. Kaum einer erklärt das komplexe Thema so kompetent wie der SEO-Experte Andre Alpar. Wir fragen ihn im Podcast , was gutes SEO ausmacht, welche Zukunft die Branche angesichts der Sprachsuche noch hat und warum die Furcht vor dem "Google Update" ein Mythos ist.

