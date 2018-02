Liebe Leserin, lieber Leser, falls Ihr Tag heute etwas ruhiger anfängt, schauen Sie doch mal auf den Facebook Marketplace. Da wächst gerade ein neuer Player im Handel heran. Noch ist das - mögliche Marken-Fakes und Vertriebsrechtverletzungen inklusive - ein Flohmarkt voller Wild-West-Atmosphäre wie in alten eBay-Tagen. Rauchende Colts sieht man übrigens gerade auch im Lebensmittel-Onlinehandel.

Pierre-Emerick Aubameyang in seinen letzten Tagen bei Borussia Dortmund.

Die Supermarkt-Kette Feneberg geht inzwischen massiv auf Abstand zu Amazon. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen wieNachdem sich also Boss Hannes Feneberg kürzlich in einem Interview mit der "Schwäbischen Zeitung" nicht um Maulkörbe geschert und lautstark über die Partnerschaft bei Amazon Prime Now geschimpft hat , will die Lebensmittel Zeitung nun wissen, dass im Hintergrund der andere Feneberg-Partner, nämlich Edeka, Druck macht und auf einen Ausstieg drängt. Die LZ munkelt sogar schon von einer gemeinsamen Front gegen Amazon Fresh nach einem Ausstieg von Feneberg bei Amazon.