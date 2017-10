Liebe Leserin, lieber Leser, weil Marktplätze mehr Sortimente und somit mehr Kunden versprechen, kommt keine große Handelskette inzwischen ohne Pläne für dieses Jodeldiplom des Handels aus. Als ließe sich Amazon in die Schranken weisen, wenn man eines von vielen Elementen des Online-Behemoth klein und schwachbrüstig nachbaut. Da klingt die Idee eines jungen deutschen Start-ups weitaus mutiger - aber auch komplexer und risikoreicher. Gut so. Gegen die Plattform-Ökonomie von Facebook, Amazon, Google und Alibaba behauptet man sich nur mit Ideen jenseits der Komfortzone.

Kochzauber fehlt noch die Magie:

Lidls Kochboxendienst Kochzauber soll noch auch über die Filialen den Kunden schmackhaft gemacht werden. Bislang kämpft der Dienst nicht nur mit hohen Verlusten, sondern "schei­tert an der Neu­kun­den­ge­win­nung zu ver­nünf­ti­gen Prei­sen”, heißt es im "Manager Magazin"

Wysker will mit der Blockchain den Mobile Commerce verändern:

Die FAZ feiert gerade die Shopping-App Wysker - und ich kann ihr da nur zustimmen. Das deutsche Start-up setzt bei seiner App auf einen vorbeieilenden und inspirierenden Bilderrausch, baut bei seinem Modell zugleich auf die Zukunft der Kryptowährungen und auf die Blockchain-Technologie und verfolgt so einen ganz neuen Ansatz. Wysker handelt aber vor allem mit Daten, für die man den Kunden sogar mit einer eigenen Kryptowährung bezahlen will. Ware wird nicht verkauft. Findet der Kunde in der App ein spannendes Produkt, wird er zum Händler weitergeleitet. Zumindest das kommt einem dann bekannt vor. Gründer Tobias Haag arbeitete früher bei Google, Mitstreiter Kai Jaeger für Microsoft.

Weltbild auf Multichannel-Kurs:

Weltbild-Geschäftsführerin Angela Schünemann hat im Interview mit dem "Börsenblatt" gerade ein deutliches Bekenntnis zu Multichannel abgegeben. Die Kette, inzwischen wieder in sicherem Fahrwasser, will nun auch mit einem Marktplatz-Modell wachsen und peilt einen Non-Media-Anteil in Richtung 50 Prozent an.

Personalisierte Einkaufswelten erleben:

INTERNATIONAL

Marktplatz von Toys ‘R’ Us:

Toys ‘R’ Us, von Finanzproblemen gebeutelt, will ab 2018 in den USA einen Online-Marktplatz für andere Händler aufbauen. Der Spielwarenhändler folgt damit dem Beispiel anderer großer Ketten wie Walmart.

Jet.com startet Eigenmarke:

Walmarts Neuerwerbung Jet.com will in Kürze eine Eigenmarke names "Uniquely J" auf den Markt bringen unter der sich dann Haushaltsartikel, aber auch Kaffee und Olivenöl versammeln. Zielgruppe sind jüngere urbane Kunden. Die Aufmachung ist denn auch eher rockig und erinnert an Tattoo-Kunst.

Sainsbury’s testet kassenloses Bezahlen:



TRENDS & FAKTEN Sainsbury’s testet gerade eine App , die den Kunden den Weg zur Kasse erspart. Die Kunden scannen die Produkte selbst mit der App, bezahlen direkt mit der App und können dann den Markt ohne weiteren Weg zur Kasse verlassen.

Lesetipp des Tages:

Beliebtester Beitrag am Vortag:

