Liebe Leserin, lieber Leser, die Paketzusteller schlagen Alarm: Wir schaffen das nicht. Schon jetzt gibt es vor dem eigentlichen Weihnachtsgeschäft Engpässe bei der Lieferung. Weihnachten wird es dann wohl ganz böse. Der Profiteur könnte Amazon sein.

Logistiker ziehen die Notbremse: Mengenobergrenzen bei Hermes, Neukunden-Stopp bei GLS - vor dem Weihnachtsgeschäft ziehen die ersten Versender bereits die Mengenobergrenzen bei Hermes, Neukunden-Stopp bei GLS - vor dem Weihnachtsgeschäft ziehen die ersten Versender bereits die Notbremse , weil die zu erwartenden Bestellmengen die logistischen Möglichkeiten übersteigen könnten. Vor allem an Fahrern soll es den Logistikern fehlen. Vielleicht werden die Logistik-Riesen alsbald von der Crowd links überholt und Privatpersonen füllen die Lücke als Paketboten. Darauf hoffen Anbieter wie CoCarrier und auch Amazon experimentiert mit Amazon Flex mit einer Crowd-Lösung, die von den etablierten Playern auf der letzten Meile unabhängiger macht. Die Warnungen, die die Logistiker jetzt raushauen, sind zudem fatal für den Wettbewerb. Sie treiben noch mehr Kunden in die Arme von Amazon. Denn dem Riesen werden viele Kunden eher mehr Flexibilität und eine pünktliche Lieferung vor Weihnachten zutrauen, als einem kleinen Onlinehändler. Allerdings bleibt auch Amazon von den Kapazitätsengpässen nicht wirklich unberührt. Das dürfte Amazon die Logistiker dann 2018 spüren lassen.

Media-Markt-Saturn expertimentiert mit Marktplatz-Modell:

Media-Markt-Saturn will zunächst in Spanien ein Marktplatz-Modell erproben und dort 2018 andere Händler auf der Plattform zulassen. In Deutschland diskutiert die Kette derzeit unterschiedliche Optionen. Das sagte Digital-Chef Martin Wild der Lebensmittel Zeitung

Klingel besetzt Führungspositionen neu:





Beatrice Grünwald wird Mitglied der Geschäftsleitung der Klingel Gruppe. Thorsten van der Velten gibt die Führung der Klingel Tochter K - New Media ab und verantwortet künftig die Geschäfte der neu gegründeten K - Lifestyle GmbH & Co. KG, die als Muttergesellschaft für die von creatrade übernommenen Consumer Marken fungiert. Das B2B Geschäft von Schneider leitet Anna-Sabine Büscher.

INTERNATIONAL

Wer steht nach Whole Foods auf der Einkaufsliste von Amazon?:

Analysten spekulieren , Amazon könnte nach der Supermarktkette Whole Foods auch die US-Ikone Macy`s übernehmen. Vor allem die Immobilien der Warenhaus-Kette könnten ein lohnendes - und günstiges - Investment sein. Andere Wetten setzen allerdings darauf, dass Amazon auf Nordstrom schielt, um mit einem Kauf seine Fashion-Offensive zu stärken.

Casino nutzt Technologie von Ocado:

Dem britischen Online-Supermarkt Ocado gelingt nun endlich der lang ersehnte Deal, seine Software-Plattform in Lizenz an einen großen internationalen Player zu verkaufen . Die französische Kette Casino will künftig die Technologie nutzen.

Verkaufs-Bestseller Amazon Echo:

Seinen Mini-Sprachassistenten hat Amazon während der Super-Schnäppchentage quasi verschenkt. So billig war der Echo Dot. Kein Wunder als, dass das Gadget dieser Tage weltweit der meistverkaufte Artikel war. Amazon subventioniert so seinen Stammplatz im Haushalt der Kunden.

TRENDS & FAKTEN

Amazon-KI wird schlauer:

Amazon Web Service kündigt eine Reihe neuer Kunststücke an, die die Künstliche Intelligenz des Hauses alsbald beherrschen soll. Darunter mit Amazon Translate ein Übersetzungsservice und Bilderkennung für Videos in Echtzeit. Außerdem kündigt Amazon die Stimmenerkennung für Alexa-Skills an.

Zahl des Tages:

Jeder sechste deutsche Online-User im Alter von 14 bis 29 Jahren (16 Prozent) hat bereits Produkte gekauft, die er zuvor bei einem Influencer gesehen hat. Das ergab die Influencer-Marketing-Studie (pdf )des Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) und des Influencer-Marketing-Spezialisten Influry.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Wie halten es die Deutschen mit dem Online-Shopping? Und wie treffen sie eigentlich die Entscheidung darüber, bei wem sie einkaufen? Unter dem Titel "Shopping digital" hat der Branchenverband Bitkom eine umfassende Analyse des Online-Konsumverhaltens aufbereitet.

