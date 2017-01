Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Liegen bei Ihnen auch die Amazon Dash Buttons ungenutzt in der Schublade herum? Macht nichts. Um die Plastik-Bestellknöpfe in Erinnerung zu rufen, baut Amazon sie jetzt zunächst in den USA als virtuellen Bestellknopf in Webshop und App ein, damit sie ihre häufig bestellten "Lieblingsprodukte" auch dort schneller wiederfinden.

Goldman Sachs verhilft Rocket Internet zu einer Milliarde Dollar:





Media-Markt vermietet Elektrogeräte: Nach Otto mit seinem Miet-Portal will nun auch Media-Markt Elektrogeräte vermieten, statt verkaufen. Die Handelskette kooperiert bei dem Test laut Michael Cassau, ehemaliger Mitarbeiter von Goldman Sachs und Rocket Internet. Die Rakete hebt zwar im Moment nicht ab, aber trotzdem hat Rocket Internet massig Geld bei Investoren eingesammelt. Der Wachstumskapitalfonds "Rocket Internet Capital Partners" hat die Obergrenze von 1 Milliarde Dollar erreicht. Die Berliner selbst halten am Fonds einen Eigenanteil von 14 Prozent. Das Fund Raising hatte Goldman Sachs übernommen.Nach Otto mit seinem Miet-Portal will nun auch Media-Markt Elektrogeräte vermieten, statt verkaufen. Die Handelskette kooperiert bei dem Test laut Handelsblatt mit dem Start-up Grover. Die Geräte sollen im Online-Shop angeboten werden und monatsweise gemietet werden können. Das Angebot wäre damit flexibler als das Otto-Modell "Otto Now" . Das Berliner Start-up ByeBuy hatte sich erst im Sommer in Grover umbenannt. Gründer ist

Zalando paktiert mit Pro Sieben Sat 1:

Zalando und der TV-Konzern Pro Sieben Sat 1 machen gemeinsame Sache bei der Vermarktung. Zalando Media Solutions bringt dafür seine Daten mit, P7S1-Tochter Seven-One Media das digitale Inventar. Ziel: bessere Targeting-Kampagnen in der Onlinewerbung.

ANWR mit Licht und Schatten:

. Die Verbundgruppe ANWR steigerte 2016 ihr Geschäftsvolumen in den Bereichen Handel und Finanzdienstleistungen um 2,4 Prozent auf knapp 8,7 Milliarden Euro. Während das Kerngeschäft Schuhe mit einem Minus von 2,2 Prozent verlor, gab es im Sport-Segment ein Plus von 11,2 Prozent auf eine Milliarde Euro. Bei Lederwaren lag das Plus bei rund 12 Prozent auf 102 Millionen Euro. Die Umsätze im Schuhhandel der ANWR Group Händler sanken in Deutschland um 1,8 Prozent. Die Fachhändler der Sport 2000 konnten hingegen ihren Umsatz leicht um 0,6 Prozent steigern. 2017 soll die Plattform Schuhe.de massiv ausgebaut werden. Mehr bei Finanzen.net

DHL startet Frachtplattform:

Die Deutsche Post DHL geht mit der digitalen Frachtplattform CILLOX an den Start. Dort sollen Versender und Transporteure zusammenfinden. Details schildert EuroTransport

Baur modernisiert Webshop:



Baur hat seinen Online-Shop überarbeitet und dabei vor allem die Navigation entschlackt und vereinfacht. Der Onlinehändler investiert im laufenden und im nächsten Geschäftsjahr insgesamt einen zweistelligen Millionenbetrag in Technologie.

INTERNATIONAL

Alibaba wird Olympia-Sponsor:

Alibaba wird olympisch und wird als Digital-Partner für die Olympischen Spiele unter anderem einen Fan-Artikel-Shop betreiben und für die Cloud-Dienste zuständig sein. Die Partnerschaft soll mindestens bis 2028 halten.

Deliveroo testet Flatrate:



Essens-Lieferdienst Deliveroo testet in Großbritannien ein Abo-Flatrate. Statt 2,50 Pfund pro Lieferung zahlt der Kunde dann monatlich 8,99 Pfund, meldet Techchrunch

TRENDS & FAKTEN

Google sorgt für eigene Werbung bestens:





Google kauft selbst massiv Adwords ein und platziert damit laut Datenanalysen bei Suchanfragen in 91 Prozent der Fälle Anzeigen für eigene Produkte an vorderster Stelle, berichtet ReCode

