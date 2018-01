Liebe Leserin, lieber Leser, der Kölner "Express" weint über das Ladensterben in der City: "Tschö, Tradition". Tradition ist aber kein Verkaufsargument. Wer 2 und 2 zusammenzählen kann, weiß längst, dass er ohne Onlinegeschäft oder andere Standbeine nicht überleben kann. Das gilt ja sogar für Amazon.

C&A steht offenbar vor Verkauf an Chinesen:

Die Modekette C&A steht offenbar vor dem Verkauf an Investoren aus China. Der Deal - womöglich aucg nur ein Teilverkauf - soll angeblich kurz vor dem Abschluss stehen, erfuhr der SPIEGEL aus Insiderkreisen. Das angestaubte Traditionshaus sucht seit langem nach einer Transformationsstrategie. Die Chinesen könnten nun zeigen, wo es digital lang geht.

Mega-Deal für Auto1:

Hammer-Erfolg für das Berliner Startup Auto1. Die Softbank investiert 460 Millionen Euro. Der japanische Medienkonzern, der derzeit auf breiter Front in digitale Unternehmen investiert (Uber), beteiligt sich über seinen Investmentarm Vision Fund. Das Gebrauchtwagenportal Auto1 wird durch den Deal, der Softbank 20 Prozent an Auto1 sichert, nun mit 2,9 Milliarden Euro bewertet.

Illegaler Verkauf von Elektrogeräten über Online-Plattformen:

Viele Händler registrieren ihre Elektrogeräte beim Verkauf über Amazon, Ebay und Alibaba nicht nach gesetzlichen Vorschriften. Die Händler umgehen damit die Pflicht zur Zahlung von Entsorgungskosten. Insgesamt hat die Deutsche Umwelthilfe über 100 Elektro- und Elektronikgeräte unterschiedlicher Verkäufer ausfindig gemacht, bei denen die Produkthersteller ihre Geräte nicht gemäß dem Elektrogesetz bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register EAR angemeldet haben.

2 neue Outlets für Zalando:

Zalando eröffnet 2018 gleich zwei neue Outlets in Leipzig und Hamburg. Sie sollen rund 1000 Quadratmeter Fläche bieten. Zalando hat bereits Outlets in Berlin, Frankfurt am Main und Köln. Wenn man sich überlegt, - Ironie an - dass die Immobilienbranche vor wenigen Jahren hoffnungsvoll raunte, Zalando werde alsbald 17 Filialen eröffnen, ist der Modehändler noch weit unter seinen Möglichkeiten - Ironie aus.

Notverkauf von Showroom Privé:

Carrefour , Handelsriese aus Frankreich, kauft dem angeschlagene Möbelhändler Steinhoff seine Beteiligung am französischen Online-Modehändler Showroom Privé ab. Preis für den Notverkauf: 79 Mio. Euro. Steinhoff hatte im Mai 2017 für die Anteile noch 157 Mio. gezahlt.

INTERNATIONAL

Mehr Werbe-Milliarden für Amazon:

TRENDS & FAKTEN Der zusätzliche Fokus auf den Werbemarkt dürfte Amazon 2018 4,6 Milliarden Dollar bescheren. Das sagen Analysten von JP Morgen. Amazon, das laufend neue Werbeformate und Mechaniken nachreicht, würde damit zu einem harten Konkurrenten für Google und Facebook um digitale Werbegelder werden - und hätte noch mehr Geld im Topf um das Handelsgeschäft zu subventionieren.

Zahl des Tages:

Man glaubt es nicht ganz so recht, aber die eBay-Aktie hat in letzten Jahr um rund 25 Prozent zugelegt und bewegte sich in der vergangenen Woche auf einem Allzeithoch mit 33,90 Euro.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

40 Jahre ist es her, seit die Düsseldorfer Gruppe Kraftwerk erstmals ihr Lied "Die Roboter" einspielte. Inzwischen ist der Menschheitstraum Wirklichkeit geworden. Die elektromechanischen Gesellen begegnen uns auch im Handel. Tendenz: steigend.

