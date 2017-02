Amazon baut weiteres Logistikcenter in Polen:

Amazon will seinen neuen Logistik-Hub in Polen noch in diesem Jahr eröffnen. Das Logistikcenter Nummer 5 in Polen soll in Sosnowiec entstehen, meldet Reuters . Von Polen aus soll das gesamte europäische Geschäft ausgebaut werden. Die Standorte in Polen beliefern auch Deutschland und verschaffen Amazon Luft, um die Streiks von Verdi hierzulande abzufedern.

Hugendubel - Online ist die beste Filiale:

Der Lifestyle-Discounter Lesara öffnet einen Online-Shop in Belgien. Das Berliner Start-up ist nach nur drei Jahren seit der Gründung in 24 Ländern mit eigenen Shops vertreten. Zuletzt hatte Lesara einen eigenen Online-Shop in Frankreich eröffnet.Die Buchhandelskette Hugendubel setzt Online mehr um, als in ihrer größten Filiale. Das verraten Nina und Maximilian Hugendubel im Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“