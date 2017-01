Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Ist es in ihrem Fitness-Studio gerade auch so voll? Kein Wunder. Jahresanfang, gute Vorsätze, man kennt das. Der Onlinehandel auch. In der ersten Kalenderwoche 2017 schoss bei Otto.de die Nachfrage nach Sportprodukten rasant in die Höhe. Frauen zeigten sich besonders motiviert. Fitnessgeräte legten im Vergleich zum November teilweise um 124 Prozent zu, Sportbekleidung um bis zu 55 Prozent.

Probleme im Weihnachtsgeschäft - Fast jeder vierte Kunde futsch:

Im Weihnachtsgeschäft 2016 haben deutsche Einzelhändler 24 Prozent ihrer Online-Kunden aufgrund fehlender Warenverfügbarkeit und zu langer Lieferzeiten an Konkurrenten verloren. Die Zahl nennt die von den Marktforschern von YouGov online durchgeführte "JDA/Centiro Christmas Customer Pulse-Studie". Insgesamt hatten 36 Prozent der Befragten bereits Probleme ihre Geschenke online zu bestellen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 10 Prozent (26 Prozent in 2015). 48 Prozent der Online-Shopper beklagten nicht rechtzeitig zugestellte oder nicht gelieferte Waren.

Mittelstand will in Zukunftstechnologien investieren:

Der Mittelstand will 2017 verstärkt investieren. 52 Prozent der befragten Unternehmen wollen ihre Investitionen ausbauen. Im Fokus stehen dabei innovative Prozesse und Zukunftstechnologien. 15 Prozent der Befragten arbeiten dazu bereits mit Start-ups zusammen. Das zeigt die aktuelle Umfrage von "Der Mittelstandsverbund - ZGV" . An der Umfrage haben sich 82 Kooperationszentralen aus 17 Branchen beteiligt. Die Erhebung wird regelmäßig vom Branchenverband durchgeführt und bietet ein repräsentatives Bild der Geschäftslage in den Verbundgruppen des Mittelstandsverbunds. Zu diesen zählen rund 310 Einkaufs-, Marketing- und Dienstleistungskooperationen wie beispielsweise, Edeka, Rewe, Intersport und Expert.

Nest bringt Smart Home-Produkte nach Deutschland:

Die Google-Tochter Nest verkauft ihre vernetzten Rauchmelder, Kameras und Thermostate nun auch in Deutschland. Das intelligente Thermostat dürfte aber erst im Laufe des Jahres folgen. Noch hapert es bei der Integration mit den Herstellern. Vertrieben werden sollen die Geräte über die Handelsketten, kündigte Mitgründer Matt Rogers auf der Digitalkonferenz DLD in München an.

61 Euro Warenkorb für Lebensmittel im Online-Laden:

Wie hoch können die Warenkörbe für Online-Supermärkte werden? Eine Umfrage der DigitalagenturDigitasLBi gibt ein Gefühl dafür: Sobald die Deutschen ihre Lebensmittel über das Internet bestellen, geben sie im Durchschnitt rund 61 Euro pro Bestellung aus. Weitaus weniger Geld investieren die Deutschen in den Einkauf von Gesundheits-, Wellness- und Pflegeprodukten: 39 Euro.

Alibaba kämpft mit Big Data gegen Fälschungen:

Alibaba will mit Big Data den Kampf gegen gefälschte Produkte auf seinen Plattformen aufnehmen und kooperiert dafür mit großen Herstellern, meldet Alizilla . So sollen 10 Millionen Produkte pro Tag analysiert werden. Warum Alibaba für deutsche Händler attraktiv ist, schildert etailment im aktuellen Whitepaper "China"





Mit "Mercedes-pay" mobil bezahlen:

Daimler übernimmt das Finanzinstitut PayCash Europe. Basis dafür, dass Kunden der App MyTaxi oder des Carsharing-Angebots Car2go von Daimler künftig mit einer konzerneigenen Smartphone-Wallet bezahlen können. "Mercedes pay" soll ein elementarer Bestandteil der Mobilitäts- und Digitalisierungsstrategie werden.

Männer sind online spendabler:

Männer geben beim Online-Einkauf im Durchschnitt mehr Geld aus als Frauen. Das hat eine KPMG-Umfrage ergeben. Während die Männer in Deutschland für ihren letzten Online-Einkauf im Schnitt 185 Euro zahlten, waren es bei den Frauen nur 132 Euro. Ihre Einkaufshäufigkeit liegt online dagegen nahezu gleichauf (Männer: 22,1 Mal, Frauen: 20,6 Mal in 12 Monaten). Im Durchschnitt haben die Deutschen bei ihrem letzten Onlinekauf 158 Euro ausgegeben.

67 Prozent der Deutschen haben sich laut einer Umfrage schon mal mit dem Wunsch nach beruflicher Unabhängigkeit beschäftigt. Der Bereich Handel/kleinflächiger Einzelhandel ist für jeden Fünften – nach Dienstleistungen – am zweitbeliebtesten. 16 Prozent würden ein Start-up als Einzelunternehmer wagen. Die repräsentative Umfrage von mafo.de entstand im Auftrag der Valora Holding Germany.

