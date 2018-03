Liebe Leserin, lieber Leser, in der Datenaffäre um Cambridge Analytica und Facebook blickt man so langsam technisch nicht mehr ganz durch. Fest steht: CA - böse. FB - vielleicht böse, in jedem Fall aber unter Druck und kommunikativ miserabel aufgestellt. Der Gegenwind ist hart. Sogar WhatsApp-Gründer Brian Acton, twittert: „Löscht Facebook". Fest steht aber auch: Bequemlichkeit schlägt immer wieder Datenschutzbedenken der Nutzer. Deshalb wird Facebook am Ende womöglich etwas gerupfter und regulierter dastehen, aber seine Macht halten. Dafür ist es für zu viele zu wichtig. Was im E-Commerce wichtig ist, lesen Sie hier im Morning Briefing.

Möbeleinkauf in 3D bei Cairo:

Schauen Sie sich das mal an: Möbelhändler Cairo bietet jetzt im Web ein hochauflösendes und "behgehbares" 3D-Modell des Design-Stores in Nürnberg an, das mit dem Webshop cairo.de vernetzt ist. Möglich ist der virtuelle Spaziergang unter 3d.cairo.de . Die Steuerung erinnert an Google Street View. Einzelne Möbel aus dem Laden lassen sich per Mausklick im Webshop aufrufen. Der virtuelle Rundgang ist auch mit VR-Brille möglich. Mehr über das Projekt und die technischen Hintergründe kann man in der kommenden Ausgabe von "Der Handel" nachlesen.

dm baut Geschäft in China aus:

Die Drogeriekette dm und der Alibaba-Marktplatz Tmall Global wollen noch enger zusammenarbeiten. In Zukunft sollen chinesischen Kunden auf dem Onlinemarktplatz Tmall Gobal mehr Produkte aus dem dm-Sortiment zur Verfügung stehen. Verfügbar ist eine Auswahl der dm-Marken Balea, Balea MEN, Das Gesunde Plus, Dontodent, Sundance, ebelin, Jessa, dmBio und alverde sowie weitere Marken von Industriepartnern. Die vor einem Jahr gestartete Kooperation startete mit 22 Produkten, derzeit bietet dm rund 140 Produkte von neun dm-Marken und fünf Marken von Industriepartnern an.

AR-App für yourhome:

Otto bietet nun für seinen Möbel-Spezialshop yourhome eine Augmented-Reality-Anwendung für Android-Smartphones . Ausgewählte Möbel lassen sich damit virtuell und maßstabsgetreu im Raum platzieren.

Tom Tailor macht gesunde Diät:

Das Modelabel Tom Tailor strampelt sich aus den roten Zahlen und steigert den Gewinn auf rund 17 Millionen Euro. Und das quasi ohne Internet, weil der Online-Shop nicht einmal zehn Prozent zum Umsatz beisteuert. Tom Tailor hat sich auch sonst bei Filialen und Sortiment Diät verordnet, so dass der Umsatz um knapp fünf Prozent auf 922 Millionen Euro schrumpfte. Online will Tom Tailor möglichst rasch auf 20 Prozent Umsatzanteil wachsen. Dafür soll unter anderem Ex-eBay-Deutschland-Chef Stefan Wenzel sorgen, der beim Modeanbieter kürzlich als Global Vice President Digital angetreten ist.

15 Millionen Euro für Tausendkind:

Der Babyartikel-Shop Tausendkind wird gerade mit 15 Millionen Euro von Investoren wie Capnamic Ventures, dem von der IBB Beteiligungsgesellschaft verwalteten VC Fonds Kreativwirtschaft sowie MGO Digital Ventures (von der Mediengruppe Oberfranken) und der Rheinischen Post Mediengruppe gefüttert. Die Gründerinnen Anike von Gagern und Kathrin Weiß können für 2017 den ersten profitablen Monat seit der Gründung 2010 und einen zweistelligen Millionenumsatz vorweisen.

Die immer stärkere Nutzung von Smartphones wirkt sich weiterhin auf den Einzelhandel aus. Die Zahl der Sitzungen in Shopping-Apps hat sich in vielen europäischen Ländern mehr als verdoppelt. Entsprechend stellt das Smartphone inzwischen die beste Möglichkeit für Einzelhändler dar, ihren Umsatz zu steigern und die Markentreue zu fördern. Aber können Sie sich sicher sein, dass Sie das Potenzial Ihrer App-Strategie voll ausschöpfen? Registrieren Sie sich jetzt für das aktuellste Einzelhandels-Webinar von App Annie: The 4 key steps to an effective retail app strategy

INTERNATIONAL

Macy’s rollt Virtual Reality aus:

Macy’s will nach Pilotprojekten in einigen Flagship-Stores noch in diesem Sommer in mehr als 50 Filialen Virtual Reality einsetzen, die Kunden per Datenbrille zeigt, wie die Möbel im Laden im eigenen Zuhause aussehen.

FedEx optimiert Retourenprozess:

FedEx will den Retourenprozess leichter machen . Der neue Service verspricht mehr Transparenz und Überblick über den Versand und das Kundenverhalten.

Shopping im Auto mit JD.com:

In China will der Online-Marktplatz JD.com in Kooperation mit dem chinesischen Autobauer Geely (die bei Daimler eingestiegen sind) den Einkauf am Steuer möglich machen. Wenn derlei eines Tages Alltag wird, kann der Stau ganz schön teuer werden, falls man sich die Zeit dann shoppend vertreibt.

Liebäugelt Amazon mit Toys'R'Us-Filialen?:



TRENDS & FAKTEN Amazon könnte in den USA Filialen der insolventen Kette Toys'R'Us übernehmen, glaubt gerüchtehalber Bloomberg

Zahl des Tages:

Add-on des Tages:

Falls Sie nach den Enthüllungen rund um die dubiose Datenfirma Cambridge Analytica und den Umgang mit ihren Daten bei Facebook Frühjahrsputz mit ihren Einträgen machen wollen: Für den Chrome-Browser bietet sich dieses wirkmächtige Tool zum Großreinemachen der Chronik in einem Rutsch an. Auch für andere Browser gibt es ähnliche Add-ons.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Instagram und Pinterest sind Quellen der Inspiration für den shopping-freudigen Kunden. Doch der Kontaktpunkt zum Shop war bislang eher umständlich zu konstruieren. Das ist nun dank neuer Shopping-Funktionen anders und könnte der Customer Journey einen anderen Drive geben

OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos.

