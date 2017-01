Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Goodbye Chefkoch.de? Auf Wiedersehen Rezept-Portale? Die müssen sich künftig gegen Google wehren. Die Suchmaschine blendet neuerdings bei der Suche nach Rezepten eine Rezeptbox als erstes unbezahltes Suchergebnis zu etlichen Rezepten ein. Da fehlt nur noch die passende Box für Google Shopping. Zum Glück für Chefkoch.de und Co sind die Rezepte in der aktuellen Form noch unvollständig.

2,3 Milliarden Euro brutto, 7 Prozent des Gesamtumsatzes, wurden 2016 mit Möbeln im E-Commerce erwirtschaftet. Die Zahl nennt der Branchenverband BVDM . Gesamtumsatz der Branche: 33,4 Milliarden Euro, plus 2,5 Prozent. 2015 lag der Anteil bei rund 6 Prozent, 2014 kam der Onlinehandel auf gut 4 Prozent.

Zu wenig Kohle mit Klunkern. ProSiebenSat.1 gibt seine Anteile am Berliner Schmuck-Start-up Valmano ab. Valmano glitzert damit nun allein für den luxemburgischen Investor Fiparel, meldet Gründerszene

Die 150 Millionen täglichen Nutzer von Instagram Stories werden nun auch mit "Anzeigen in Stories" "beschallt". Zu den ersten Werbepartner gehören Hugo Boss, Nike und Zalando, weiß Horizont

Torsten Waack von Wasen ist neuer CEO der Versender-Gruppe Walz, weiß die TextilWirtschaft . Der 48-Jährige löst Mike Weccardt ab, der die Walz-Gruppe in den vergangenen zwei Jahren umstrukturiert und wieder in die Gewinnzone gebracht hat. Torsten Waak van Wasen bleibt weiter auch Operation Partner des Finanzinvestors Alteri, der die Walz-Gruppe im Mai 2015 übernommen hat. Waak van Wasen war früher unter anderem für Neckermann und Kaufhof tätig.

Schlechte Witze wie "Fische aus dem Netz" bieten sich da reichlich an. Bleiben wir bei den Fakten. Die Hamburger E-Commerce-Agentur superReal hat für die Aquarienmarke Juwel den ersten eigenen Online Service-Shop aufgesetzt. Da gibts dann Aquarien (über den Fachhandel) und Zubehör im Shop.





kfzteile24 komplettierte zu Jahresbeginn mit Richard Herz das Führungstrio. Der einstige Zooplus-Manager tritt als Chief Information Officer (CIO) an. Bereits seit Oktober 2016 ist Dr. Thomas Kloubert als Director Marketing tätig. Er arbeitete zuvor unter anderem bei der HRS Tochter hotel.de. Am 1. Dezember 2016 wurde zudem Wolfgang Riegel zum Geschäftsführer von kfzteile24 berufen. Riegel ist bereits seit dem 1. Juli als Director Category Management im Unternehmen tätig.

Gegessen wird halt immer - grad an Weihnachten. So feiert denn wenigstens die Supermarktkette Sainsbury`s das Weihnachtsgeschäft als Erfolg. Auch wenn es im Vergleichszeitraum nur um 0,1 Prozent nach oben ging, so der Telegraph . Die Milliarde Pfund, die dabei zusammen kam, verdankt Sainsbury´s aber auch dem zugekauften Onlinehändler Argos und insgesamt zweistellig gestiegenen Online-Umsätzen.