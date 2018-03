Liebe Leserin, lieber Leser, da hat die Verbraucherzentrale NRW ja einen großen Sieg vor dem Landgericht München errungen. Weil der aktuelle Preis der Ware nicht gezeigt wird, verstößt der Dash-Button gegen Verbraucherrechte. Aha. Nur hat die Verbraucherzentrale auch schon mal an die Verbraucher gedacht, denen das ganz bewusst egal ist? Die Diskussion um den Bestellknopf wirkt angesichts der digitalen Aufrüstung des Handels, die auf der EuroCIS zu bewundern war, schon etwas aus der Zeit gefallen. Weitere News nach dem Klick.

Navabi erhält zweistellige Millionenfinanzierung:

Das Aachener Start-up Navabi, das sich auf Damenmode ab Größe 42 spezialisiert hat, erhält eine neue Finanzierung . Der skandinavische Risikokapitalgeber Verdane Capital investiert eine achtstellige Summe in das Unternehmen. Verdane übernimmt die Anteile von Bauer Venture Capital und legen noch Geld drauf. Navabi selbst will mit der Investition im Ausland expandieren. Im Fokus stehen dabei vor allem Großbritannien und Skandinavien.

eBay probiert's für unter 20 Euro:

Der Marktplatz startet ein neues Angebot, das sich an sehr preissensible Nutzer richtet. Der neue Shopping-Bereich "Unter 20 Euro" bietet eine Anlaufstelle für ausgewählte Artikel aus hunderten Kategorien im Festpreisformat. Online-Shopper können hier Trendprodukte nach dem Preis sortiert suchen, von Männer- und Frauenbekleidung, über Fitnessartikel bis zu Einrichtungsgegenständen und vielem mehr. "Unter 20 Euro" ist ein erstes Beispiel für die von eBay angekündigte neue Produktsuche "Find it on eBay".

Fressnapf wächst online um 22 Prozent:

Beim prozentualen Wachstum des Onlinegeschäfts hält die Tierbedarfskette Fressnapf mit dem Wettbewerber Zooplus ganz gut mit. Bei den online erzielten Umsätzen von 73 Mio Euro im Jahr 2017 liegt man allerdings deutlich hinter der Konkurrenz, wie Jochen Krisch analysiert

Adler verpasst sich neue Strategie:

Gerade wenn es bei Selbstständigen nicht so läuft, lautet die Empfehlung, ein zweites Standbein aufzubauen. Die Adler Modemärkte fokussiert sich in seiner neuen Strategie nach wie vor auf das Filialgeschäft. Der Online-Shop und auch die Teilnahme auf Marktplätzen sollen zwar weiter wachsen, aber nicht um jeden Preis. Diese werden durch Click & Collect eher als Frequenzbringer für den stationären Bereich gesehen. In erster Linie soll der Einkauf vor Ort attraktiver werden. Da wirkt online eher wie das berühmte zweite Standbein.

INTERNATIONAL

Rakuten will eigene Kryptowährung:

Am Rande des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona verkündete Rakuten-CEO Hiroshi Mikitani, dass das Treueprogramm "Rakuten Super Points" mit einer neuen Kryptowährung kombiniert werden soll. Der neue "Rakuten Coin" wird demnach auf der Blockchain-Technologie basieren. Details und Zeitplan zu den Plänen wurden nicht bekannt gegeben.

Walmart wird Online-Matratzen-Händler:

Unter dem Namen Allswell bietet Walmart ausschließlich online eine Matratzen-Linie an, die sich offenbar an die Damen des Hauses wendet. Allerdings setzt der US-Händler nicht auf "One size fits it all". Die Matratzen werden in zwei verschiedenen Härtegraden angeboten.

TRENDS & FAKTEN

Deutschland mit stärksten Frequenzverlust in den Innenstädten:

Im vierten Quartal 2017 ist die Frequenz in den europäischen Einkaufsstraßen weiter gesunken . Das zeigt eine Studie von ShopperTrak. Schlusslicht dabei war Deutschland. Hier sank im vierten Quartal die Frequenz um 6,7% im Vergleich zum Vorjahr.

Reta Awards 2018 verliehen:

Zum 11. Mal hat das Handelsinstitut EHI die Gewinner der Retail Technology Awards Europe (Reta) im Rahmen der Messe EuroCIS gekürt. Zu den Gewinnern der Kategorie "Best In-Store Solution" zählt der Department Store-Betreiber Marks & Spencer. Das britische Unternehmen stellt seinen Mitarbeitern tragbare Computer zur Verfügung, über die das Personal Zugang zu Informationen über Produkte, Preise, Verkaufsaktionen und Lagerbestände erhält. Zu den weiteren Gewinnern der Reta Awards zählen u.a. Edeka, MediaMarkt Saturn, Billa und dm-drogeriemarkt.

