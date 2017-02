Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Weckruf für den Handel. Ein Konsumgüterriese steigert sich im E-Commerce gewaltig und ein großer Beauty-Player wirbt auf Amazon-Kartons um die Liebe der E-Commerce-Kunden. Zurückhaltung mit Blick auf den Handelspartner war gestern.

Nestlé hat den Umsatzanteil des E-Commerce von 2,9 Prozent in 2012 auf mittlerweile 5 Prozent gesteigert. Und bleibt hungrig. Nestlé will den direkten Kontakt zum Kunden weiter intensivieren, hat Marketingweek erfahren. Erinnern wir uns: Es war um 2011, da war der Nestle-Marktplatz hierzulande ein Testballon, machte ein paar Milliönchen Umsatz und an den digitalen Vertrieb wollte man offiziell gar nicht so recht denken.