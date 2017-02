Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Gleich bei drei Oscars hatte Amazon in diesem Jahr seine Finger mit im Spiel. Garniert wurde das dann mit ein paar eher schwachen Spitzen Richtung Jeff Bezos, der im Publikum saß. Moderator Jimmy Kimmel witzelte, die Trophäe werde in 2 bis 5 Tagen geliefert, aber vielleicht vom Paketboten gestohlen. Da ist Karneval auch nicht unlustiger. In diesem Sinne heute: Helau und Alaaf!

Deutschland ist eines der erfolgreichsten Länder bei Alibaba:

Deutschland ist eines der erfolgreichsten Länder auf dem B2C-Marktplatz Tmall von Alibaba. Beim Shopping-Event Singles‘ Day war Deutschland unter den Top 5 Ländern, die am meisten nach China verkauften. Das sagte Alibabas Business-Development-Manager Karl Wehner gegenüber t3n

Weiterer Laden für Mister Spex:

Online-Optiker Mister Spex eröffnet einen zweiten Berliner Store in Steglitz. Im Februar 2016 hat Mister Spex seinen ersten eigenen Store in Berlin eröffnet.

Wein bei eBay:



eBay startet neue Kategorie "Wein". Neben großen Online-Fachhändlern bieten auch lokale Weinhändler und Winzer ihre Produkte an. Derzeit sind es 47.000 Angebote. Bisher wurden bei eBay vor allem alte Weine und Weinraritäten verkauft.

INTERNATIONAL

Oscar-Trio für Amazon:

Online-Händler Amazon hat als Filmproduzent bei der Oscar-Verleihung gleich bei drei Trophäen seine Hände mit im Spiel. Casey Affleck gewann den Preis als bester Hauptdarsteller im Drama "Manchester by the Sea", Kenneth Lonergan für das beste Originaldrehbuch. Der Film "The Salesman" gewann den Preis als bester fremdsprachiger Film. Alle drei Filme sind Amazon-Produktionen.

Nordstrom macht online über 3 Milliarden Dollar:





Mit einem Plus von 13,7 Prozent landet die Modekette Nordstrom bei einem Online-Umsatz von 3,2 Milliarden Dollar in 2016. Etwas mehr als jeder fünfte Dollar kommt damit online herein, meldet Internet Retailer . Weiteren Schwung erhofft sich Nordstrom unter anderem von einer Reservierungsfunktion auf der App.

J.C. Penney schließt Läden und baut Omnichannel aus:



Der US-Einzelhändler J.C. Penney kündigt die Schließung rund eines Zehntels seines Filialbestands (bis zu 149 Filialen) an. Im vergangenen Quartal machte die Kette knapp 1 Prozent Minus auf rund vier Milliarden Dollar, meldet Internet Retailer . Gleichzeitig will J.C. Penney aber das Fulfillment aus den Läden bei Online-Bestellungen massiv ausbauen und kündigt weitere Omnichannel-Initiativen an.

TRENDS & FAKTEN

Google Allo kommt auf den Desktop:

Die Chat-App Google Allo soll man bald auch auf dem Desktop-PC nutzen können. Der Messenger soll als eine Art persönlicher Assistent gegen WhatsApp und den Facebook Messenger punkten, meldet SEJ

Run auf Snapchat-Aktie:

Die Snapchat-Mutter Snap steht wohl vor einem erfolgreichen Börsengang. Das Interesse an der Aktie übersteigt offenbar deutlich das Angebot an Aktien, die zum Stückpreis von 14 bis 16 Dollar angeboten werden sollen, meldet Business Insider . Snap erhofft sich beim IPO 3,2 Milliarden Dollar.

