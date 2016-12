Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Gerade macht die Meldung die Runde, das Online-Portal "Paket-Ärger" habe seit Dezember 2015 rund 6.500 Beschwerden von Verbrauchern über Paketdienste registriert. Das klingt nach viel Ärger. Spitze des Eisberges und so. Doch so nervig sich manche Zusteller im Einzelfall anstellen: Allein DHL stellt täglich vier Millionen Pakete zu. Eine irre Zahl. Da machen also - auch bei anderen Dienstleistern - fast alle Paketboten einen Top-Job.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

"Otto Now" - Mietportal gestartet:

Unter dem Label "Otto Now" kann man nun bei Otto Haushaltsgeräte wie Fernseher, Waschmaschinen oder Espresso-Automaten mieten. Otto ist bei dem Projekt, das noch in der Beta-Phase steckt, aber eher an Langzeitmieten interessiert. Klassiker wie Bohrmaschinen (Merke: Kunden wollen keine Bohrmaschine, sondern ein Loch in der Wand) sind trotz vollmundigem Produktversprechen ("Einfach alles. Einfach mieten.") außen vor. Otto peilt mit dem Angebot vor allem auf Studenten oder junge Berufstätige sowie Early Adopter - und vermeidet mit einem Langzeit-Modell die Kannibalisierung der eigenen Shops. Die Mindestmietdauer bei allen Produkten beträgt drei Monate. Für Dauermieter kann es zudem auf Dauer teurer werden, als eine Anschaffung per Finanzierung.

Aldi verkauft Smartphones:

Aldi Nord und Aldi Süd verkaufen im Online-Shop von Aldi Talk nun auch Smartphones, Tablets und Zubehör. Die Angebote im Aldi Talk Mobilfunk-Shop (unter anderem von Medion, Samsung, Apple, Sony) sind unabhängig von Aktionen in den Filialen.

Weltbild zählt deutlich mehr Traffic im Webshop:

Weltbild.de liefert einen Schnappschuss aus dem Weihnachtsgeschäft. Beim Onlinebuchhändler lag die Internet-Nachfrage in den Dezembertagen bis zum 3. Advent mehr als 20 Prozent über dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Am 2. Advent waren es sogar mehr als 50 Prozent über dem Vorjahr.

YouTube-Stars werden zu Händlern:





Euronics wählt Grabarz & Partner: Euronics lässt seine Werbekampagne künftig von Grabarz & Partner erarbeiten. Bislang lag der Werbeetat des Händlers für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte bei Jung von Matt, meldet

Immer mehr YouTube-Stars nutzen ihre Reichweite nicht nur für Werbung, sondern auch für einen eigenen Online-Shop. Internet World hat sich angeschaut wie YouTuber und Blogger wie Paola Maria oder Montanablack unter die Händler gehen. Die Stars des Influencer Marketing sind längst auch mit eigenen Produktlinien im Handel präsent. In den dm Drogeriemärkten gibt es beispielsweise Duschgels der YouTube-Queen und Beauty-Bloggerin Bianca Heinicke aka Bibi.Euronics lässt seine Werbekampagne künftig von Grabarz & Partner erarbeiten. Bislang lag der Werbeetat des Händlers für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte bei Jung von Matt, meldet Horizont

INTERNATIONAL

Ikea benennt Produkte nach Beziehungsproblemen:

Für eine Werbekampagne hat Ikea Produkte reihenweise nach den angeblich meistgegoogelten Beziehungsprobleme umbenannt. Produktklassiker tauchen daher auf eine Kampagnenseite mit Namen auf wie "Mein Partner schnarcht" oder "Mein Mann schläft auf der Couch ein". Ikea nennt das "Retail Therapy"

Amazon verschickt deutlich mehr Mailings:



Amazon setzt im Vorweihnachtsgeschäfts massiv auf E-Mail-Marketing und versendet mehr digitale Werbebriefe denn je. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum verschickte der Onlinehändler 56 Prozent mehr E-Mail-Kampagnen, berichtet Internet Retailer

TRENDS & FAKTEN

Unternehmen schielen auf Chatbots:





80 Prozent der Unternehmen, die Oracle für eine Studie befragt hat, wollen in spätestens vier Jahren Chatbots für ihre Kundenbetreuung einsetzen. Die Softwareprogramme sollen Kundendienst-Aufgaben übernehmen, mittels Künstlicher Intelligenz dazulernen und können, wie bespielsweise der Shopbot von eBay, auch beim Einkauf helfen. Wo eBay Künstliche Intelligenz nutzt, lesen Sie im Whitepaper "eBay" von etailment

Zahl des Tages:

Vier von fünf Deutschen (79 Prozent) wollen ihren Liebsten in diesem Jahr mit digitalen Geschenken eine Freude machen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Vor allem digitale Gutscheine und Guthaben sind gefragt: Vier von zehn Befragten (37 Prozent) möchten zu Weihnachten einen Gutschein für einen Online-Shop verschenken.

Beliebtester Beitrag am Vortag: