Liebe Leserin, lieber Leser, mit diesem Morning Briefing verabschieden wir uns für 2017 von Ihnen, verbunden mit den obligatorischen Wünschen für einen guten Rutsch in das neue Jahr. Möge Ihnen 2018 den beruflichen und privaten Erfolg bringen, den Sie sich erhoffen. Wir bedanken uns bei unseren treuen Lesern für das Interesse und sind auch gleich nach dem Jahreswechsel wieder für Sie da. Und was kurz vor Jahresende wichtig ist, lesen Sie wie immer nach dem Klick.

In einem Bericht des Hamburger Abendblatt hat Marc Opelt, Sprecher der Otto-Geschäftsführung, erstmals konkrete Zahlen zum Mietportal "Otto Now" genannt. Inzwischen kümmern sich 15 Mitarbeiter um die im ersten Jahr abgeschlossenen 10.000 Mietverträge. Mit diesem Ergebnis zeigt sich Opelt zufrieden, da für den neuen Service keine Werbung geschaltet wurde.

Holger Geißler, bisher Head of Research beim Online-Marktforschungsunternehmen Yougov Deutschland, verlässt die Kölner Meinungsforscher auf eigenen Wunsch mit Ablauf dieses Jahres. Vor der Umwandlung des Unternehmens von einer AG in eine GmbH war der 47-Jährige Vorstandsmitglied.

Chinesen sollen in Zukunft WeChat auch dafür benutzen können, um sich auszuweisen. Dazu müssen die Nutzer ihr Gesicht mit der App scannen und den physischen Ausweis in einem Terminal einlesen lassen. Danach wäre es sogar möglich, Firmengründungen per WeChat zu legitimieren.

Die ersten stationären Läden von Google sollen in Indien eröffnen . In den Experiences Stores werden nicht nur aktuelle Produkte des Konzerns präsentiert. Die Besucher sollen auch viel über das Unternehmen und seine Dienste erfahren. Das Konzept erinnert dabei an Apple-Stores, in denen es ja auch in erster Linie um Erlebnis und Gemeinschaft geht.