Liebe Leserin, lieber Leser, wie steht es eigentlich um die Lust der Deutschen? "Wir sind 2017 mit über 50 Prozent gewachsen", sagt Lea-Sophie Cramer, Mitgründerin und Geschäftsführerin des Lovetoy-Versenders Amorelie, im Interview mit "Business Punk". Der Online-Händler für Liebesspielzeug dürfte damit auch seinem neuen Mehrheitseigner ProSiebenSat1 viel Spaß machen. Viel Spaß hat man auch wieder bei Otto.

Der Otto-Konzern erinnert mich ja immer ein bisschen an den Schauspieler Sky du Mont. Schon älter, aber immer noch topfit und gegenwärtig verdammt gutaussehend. Mit den jüngsten Zahlen zeigt der Konzern, wie fit er ist. Der im Zuge einer Geschäftsjahresharmonisierung bereinigte Umsatz steigerte sich nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt um rund 9 Prozent auf knapp 13,7 Milliarden Euro. In Deutschland steigerte die Otto Group ihre Umsätze um mehr als 7 Prozent auf knapp 8,3 Milliarden Euro. Global stiegen die Online-Umsätze um 10,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro. Hierzulande setzte die Otto Group online mehr als 5,4 Milliarden Euro um, plus 10,2 Prozent. Otto legte dabei um 8,5 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro zu. Der Nachwuchs, also About You, konnte seinem Umsatz mit 283 Millionen Euro mehr als verdoppeln. Insgesamt liefert Otto zwar keine Wachstumszahlen wie man sie von Amazon gewohnt ist, kommt aber wieder deutlich besser von der Stelle. Zumal laut Unternehmen auch die Profitabilität deutlich verbessert wurde. Endgültige Zahlen sollen auf der Bilanzpressekonferenz am 16. Mai veröffentlicht werden.