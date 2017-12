Liebe Leserin, lieber Leser, die Paketbranche sorgt in den vergangenen Tagen für reichlich (negative) Schlagzeilen. Konsumenten und Händler äußern lautstark ihren Unmut. Da wird es einmal Zeit, Herrn Bruhns lobend zu erwähnen. Kennen Sie nicht? Ist nicht schlimm. Die meisten Menschen aus meiner Nachbarschaft kennen nicht einmal seinen Namen. Stets gut gelaunt trägt er zuverlässig aus seinem gelben Auto nicht gerade wenige Pakete zu mir an die Haustür. Dieses (freundliche) Gesicht hat die Branche nämlich auch noch.

Statt aktueller Zahlen legte der Poco-Eigner Steinhoff die Mitteilung auf den Tisch, sich vom Konzernchef Markus Jooste zu trennen. Grund sind Unregelmäßigkeiten in der Bilanz . Die Vorlage der Jahreszahlen verschiebt sich auf unbestimmte Zeit. Die Börse reagierte, wie zu erwarten. Der Kurs der Aktie verlor kräftig an Wert. Der Hinweis, dass auch Zahlen anderer Berichtszeiträume möglicherweise korrigiert werden müssten, hat die Laune der Anleger kaum gehoben.

Das Pilotprojekt Online City Wuppertal findet eine Fortsetzung . Die beteiligten Händler haben sich in einem Verein zusammengeschlossen. Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und weiteren Partnern will das Netzwerk nun mit Landesfördermitteln das Projekt ausbauen und lokal bekannter machen. Insbesondere das Marketing wird ausgebaut. 100 Händler und Dienstleister mit einer Millionen Produkte sind das Ziel.

Zumindest virtuell sucht sich Metro Cash & Carry ein neues Zuhause und hat es bei Google gefunden. Die E-Commerce-Plattform wird in der Google Cloud ihre neue Heimat finden. In Zukunft will Metro auch Technik für KI von Google nutzen. Eine Nutzung von Amazons Webservices (AWS) schien wohl auch aus politischen Gründen nicht in Frage gekommen zu sein.