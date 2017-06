Liebe Leserin, lieber Leser, der Mensch wachse ja mit seinen Aufgaben, heißt es bekanntlich. Ob die Mitarbeiter in den Filialen von Walmart das auch so sehen, ist nicht bekannt. Aber wer dort nach Feierabend noch nicht genug vom Kundenkontakt hat, darf jetzt auch Onlinebestellungen ausliefern. Weitere News nach dem Klick.

Pets Deli geht das Geld aus:

Das Berliner Start-up für besonders hochwertige Tiernahrung hat Insolvenz angemeldet. Wie das Unternehmen per Mail mitgeteilt hat, soll der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang fortgeführt werden. In Zukunft wolle man sich auf den Kernmarkt Deutschland fokussieren. Angeboten wird das Futter nicht nur online, sondern auch über eigene Läden in Berlin sowie bei dm.

Brax wächst online:

Der Bekleidungshersteller aus Herford konnte seine Umsätze im E-Commerce um 15 Prozent auf 12,6 Mio. Euro steigern. Wie die TextilWirtschaft analysiert, dürfte die Freude darüber aber eher verhalten ausfallen. Im Vorjahr hatte das Online-Wachstum noch 20 Prozent betragen. Auch der Gesamtumsatz stagniert und erhöhte sich minimal. Wichtigste Online-Vertriebspartner sind Otto und Zalando.

Monoqi besorgt sich weiteres Geld:

Die auf Designstücke spezialisierte Plattform Monoqi kann sich 15 Mio. Euro frisches Kapital besorgen. Das Geld stammt von Decisive Wealth, hinter dem Familien aus dem arabischen Raum stehen. Zwei Drittel der Finanzierung sollen das weitere Wachstum in Europa ankurbeln, 5 Mio. werden gezielt in den Aufbau des Geschäfts in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gesteckt, wie Wiwo.de berichtet.

Amazon überrascht auch Deutschland:

Für 24,99 können Amazon-Kunden jetzt auch in Deutschland Überraschungsboxen nach Hause bestellen. Geliefert wird derzeit ein Paket unter dem Motto "Bio und Clean-Eating" mit Waren im Wert von 50 Euro. Wie die Lebensmittelzeitung schreibt, setzt Amazon damit voll auf den Trend gesunder Ernährung. Anders als in den USA. Wer sich dort unterzuckert fühlt, kann per Dash-Button auch eine Überraschungsbox bestellen. Die ist dann aber vollgepackt mit Süßigkeiten.

Mehr Schuhe online:

Das Händler-Portal Schuhe.de wird im B2B-Bereich ausgebaut. Derzeit sind rund 6000 Geschäfte aus dem Schuh-, Sport- und Lederwarenbereich der ANWR Group vertreten. Für die Kunden sichtbar sind die Bestände von 1450 Läden, wovon knapp die Hälfte auch online verkauft. Nun sollen für die Kunden unsichtbar auch die Bestände von Herstellern eingebunden werden, um den Händlern Zugriff auf einen virtuellen Showroom zu geben. Erster Lieferant ist der Kinderschuhhersteller Ricosta, wie die TextilWirtschaft weiß.

INTERNATIONAL

Verkaufspersonal fährt bei Walmart die Ware aus:

Walmart strampelt in den USA ja ordentlich dafür, Amazon anzugreifen. Wie Digitalcommerce360 berichtet, übernehmen testweise in einigen Läden die Mitarbeiter die Aufgabe, Online-Bestellungen an die Kunden auszuliefern. Die Auslieferung erfolgt freiwillig und in der Freizeit der Mitarbeiter, wird aber extra bezahlt.

Apple bringt eigenen Echo:

Wie die Tech-News von Horizont berichten , steht der Einstieg von Apple mit einem eigenen vernetzten Lautsprecher kurz bevor. Die Eigenentwicklung, die natürlich von Apples Sprachassistenten Siri angetrieben wird, soll am Montag auf der WWDC präsentiert werden. Die Tech-News von Horizont, ebenfalls aus unserem Verlag, können Sie hier abonnieren

Infografik des Tages:

© Statista Die Einstellung der Deutschen gegenüber dem Smart Home hat Statista in Zusammenarbeit mit Bosch in eine Infografik gepackt. Knapp 40 Prozent der Befragten hält die Technik derzeit allerdings noch für weniger bis gar nicht interessant. Die Grafik kann kostenlos heruntergeladen werden.

