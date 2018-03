Liebe Leserin, lieber Leser, am Wort Omnichannel kamen die Besucher der Fachmesse EuroCIS in der vergangenen Woche nicht vorbei. Allein dem Handel scheint es bisher an klaren Strategien zu fehlen, wie Roland Berger herausgefunden hat. Das merkt dann eben auch der Kunde, wenn ihm etwa vorwurfsvoll seine online bestellten Waren in irgendeiner Ecke des Ladens überreicht werden. Erst kommt der Plan, dann die Tools. Und Kundenzentrierung beginnt bei den Mitarbeitern, nicht im Computer. Unsere News des Tages.

reBuy sammelt 21 Millionen ein:

Das eigene Management und drei internationale Kapitalgeber stecken 21 Mio in das Unternehmen aus Berlin. Die vergrößerte Kapitalbasis soll in die weitere Expansion gesteckt werden. Neuer Leadinvestor ist ab sofort das pan-europäische Private Equity Team von Evoco, das bereits vorher in den Händler mit Gebrauchtwaren involviert war. Neu dabei sind die Investment Fonds von Headway Capital Partners und Keyhaven Capital Partners. Doch auch das sechsköpfige Management bringt eigenes Geld ein.

Wechsel in der Geschäftsleitung bei Breuninger:

Beim Kaufhausunternehmen Breuninger gibt es einen Wechsel in der Geschäftsleitung. Bernd Schade verlässt nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch das Unternehmen . Seit 2015 war der 52-jährige für den Immobilienbereich sowie die Shoppingcenter Breuningerland verantwortlich. Sein Nachfolger steht bereits fest: Mit Wirkung zum 1. Mai übernimmt Ulrich Wölfer die Verantwortung für das Immobiliengeschäft. Der 56-Jährige gilt aus ausgewiesener Immobilienexperte.

Ströer hat keine Lust auf E-Commerce:

Obwohl das Unternehmen für 2017 92 Mio Euro Umsatz im E-Commerce ausgewiesen hat, lautet die Devise im Haus jetzt wohl "Finger weg vom E-Commerce". Denn inzwischen hat man sich von Vitalsana getrennt und zum Jahreswechsel Stylefruits eingestampft

Starting the Rovolution:



Rovolution ist ein intelligentes System zur vollautomatischen Einzelstück-Kommissionierung. Die Neuheit bildet damit einen weiteren leistungsfähigen Baustein in der TGW-Systemwelt . Auf der LogiMAT von 13. bis 15. März 2018 feiert Rovolution Weltpremiere.

INTERNATIONAL

Allbirds verkauft Kollektion exklusiv über Instagram:

Die Marke Allbirds, derzeit außerhalb des Silicon Valley noch nicht sonderlich populär, wagt sich in zweiten Jahr seines Bestehens an ein besonderes Experiment. Eine neue Kollektion wird exklusiv über die Instagram-Stories des Unternehmens vertrieben.

Zara braucht Roboter für Click & Collect:

Eigentlich soll das Bestellen und Abholen von online bestellten Waren in der Filiale ja bequem sein. Der wachsende Erfolg führt bei Zara aber zu Schlangen in den Läden. Deswegen installiert das Unternehmen jetzt automatisierte Abholstationen . Ob damit der Einkauf positiver empfunden wird?

TRENDS & FAKTEN

Ausgezeichnete Shops:

Die Sieger in den verschiedenen Kategorien bei der diesjährigen Verleihung der Internet World Business Shop-Awards sind About You, MediaMarkt, mymuesli und "Frankfurter Brett". Wenn Ihnen der letzte Namen nichts sagen sollte. Der Händler wendet sich an Profi- und Hobby-Köche und wurde in der Kategorie "Hidden Champion" prämiert

Omichannel-Lüge:

Und diesem Titel hat Roland Berger eine Studie aufgelegt , in deren Rahmen 100 Handelsunternehmen aus Deutschland, Schweiz und Österreich befragt wurden. Untersucht wurden die Branchen Lebensmitteleinzelhandel, Textileinzelhandel, Elektrofachhandel sowie Versand- bzw. Online-Handel. Eines der Ergebnisse: Einem Drittel der Handelsfirmen fehlen die Voraussetzungen für eine Vertriebsstrategie über alle Kanäle noch vollständig. Und nur wenige dürfen sich zu den "Champions" zählen.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Mit zahlreichen neuen Modellen vom Mercedes-Benz Sprinter über Peugeot Partner, Citroen Berlingo und Opel Combo befeuert die Automobilindustrie den ohnehin boomenden Markt für leichte Nutzfahrzeuge. Die sollen künftig mit der Unternehmens-IT kommunizieren. Transporter werden digital

