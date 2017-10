Liebe Leserin, lieber Leser, "Supermarket Sweep" war in den 90er Jahren im US-TV eine ziemlich beliebte Game-Show. Kandidaten mussten da unter anderem mit Zeit-Limit in einem Supermarkt den teuersten Einkauf in den Einkaufswagen bekommen (Video). Jetzt soll die Show zurück ins US-TV. Das wäre vermutlich eine Sendung so Recht nach dem Geschmack von Rewe-Chef Lionel Souque, der bei der Digitalisierung gerade auf die Bremse tritt - während Real nun mit großem Schwung zur Aufholjagd bläst.

Amazon lockt deutsche Marken in den China-Store:

Mit einem Marktanteil von nicht einmal einem Prozent am Onlinehandel in China, ist Amazon dort nicht einmal eine kleine Nummer. Das muss man wissen, wenn die "FAZ" Amazon nun dafür Aufmerksamkeit verschafft, dass Amazon über seinen „China Global Store“ nun auch deutsche Markenprodukte an chinesische Amazon-Kunden verkauft und deutschen Herstellern so ein Tor nach China bieten will - das mit Alibaba längst meilenweit offen steht

Real rollt bundesweiten Lieferservice aus:

Die Digital-Offensive von Real war lange Zeit ein ziemliches hin und her. Jetzt soll es nur noch nach vorne gehen. Die Supermarktkette will nach einem ersten Test in Düsseldorf mit einem bundesweiten Lieferdienst angreifen. Auf dem Plan stehen Städte wie Berlin, Hannover, Dortmund, Köln und Nürnberg. Bis es soweit ist, dürfte das Jahr aber rum sein. Gepickt wird übrigens in den Filialen, geliefert per DHL. An dieser Stelle dürfte es aber noch manches Zickzack geben.

Bonprix wächst schwach:

Die Otto-Tochter Bonprix hat ihren Umsatz im ersten Halbjahr um gerade einmal 3 Prozent gesteigert und macht rund 50 Prozent des weltweiten Online-Umsatzes inzwischen über mobile Endgeräte. Die Nummer 5 unter den deutschen Onlineshops ist zwar profitabel, droht aber angesichts solcher unterdurchschnittlicher Wachstumszahlen immer weiter abgehängt zu werden.

INTERNATIONAL

eBay bietet Zertifikat:

Bei eBay kann man jetzt quasi mit Brief und Siegel Handtaschen kaufen und verkaufen. Dafür soll das Programm "eBay Authenticate" sorgen. Anbieter auf dem Marktplatz schicken ihre Luxushandtaschen an eBay, Experten werfen einen Blick auf die Echtheit und dann geht es mit "Zertifikat" auf den Marktplatz. eBay kassiert dabei 20 Prozent Provision.

Milliardengeschäft UberEats:



TRENDS & FAKTEN UberEats, der Essenslieferdienst von Uber, soll in diesem Jahr bereits ein Umsatzvolumen von 3 Milliarden Dollar bewegen, will die "Financial Times" wissen. UberEats bringt damit rund 10 Prozent des Umsatzvolumens ins Haus.

Asics druckt individuelle Schuhsohlen:

Der Sportartikelanbieter Asics will individuelle Schuhsohlen in Sekundenschnelle drucken. Die Technologie, Asics erklärt sie in einem Video , wird derzeit noch getestet. Kunden sollen sich die Sohle alsbald direkt im Laden drucken lassen können.

