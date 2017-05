Liebe Leserin, lieber Leser, die Kollegen von Recode brachten es gestern auf den Punkt: „Amazon is now worth two Walmarts“. Wir wissen nicht, bei wie vielen Händlern im Netz Sie einkaufen, aber mutig ist der Schritt der Macher von Buyerzon schon, einen weiteren Marktplatz zu eröffnen. Weitere News nach dem Klick.

real lässt Alexa plappern – zumindest ein bisschen:

Kunden von real, die ein mit Amazon Alexa ausgestattetes Gerät besitzen, können sich jetzt Rezepte oder Neuigkeiten ihres nächstgelegenen Marktes vorlesen lassen. Das teilt das Unternehmen stolz der Presse mit. Allerdings wird eingeräumt, dass derzeit erst 6 Kommandos angeboten werden. Ein Einkaufszettel scheint nicht dabei zu sein. Die Entwicklung der Skills für Alexa erinnert inzwischen etwas an die Frühzeit der Apps, als Taschenrechner-Anwendungen hoch im Kurs standen.

Buyerzon statt Amazon?:

Hinter dem neu eröffneten Marktplatz steckt die Webopac-Logistics, ein Logistikdienstleister mit Schwerpunkt Europa. Das Angebot richtet sich an B2C- und B2B-Händler, die gegenüber dem Kunden aber nicht in Erscheinung treten. Wie u.a. t3n berichtet, sind zum Start rund 50.000 Artikel eingestellt, ein bisschen leer wirkt die Startseite aber dennoch. Versendet wird exklusiv per DPD.

Ben Sherman eröffnet Shop für Deutschland:

Wie u.a. die TextilWirtschaft berichtet, eröffnet das britische Label, das auf Menswear spezialisiert ist, einen deutschsprachigen Online-Shop. Zum Start gibt es sämtliche Accessoires und die gesamte Palette an Casuals. Anzüge werden erst ab Sommer angeboten.

Bei Asos brennt's zum dritten Mal:

Bereits 2005 und 2014 hatte Asos mit Bränden zu kämpfen. Nun vermeldete das Unternehmen , dass es am Dienstagmorgen in seinem Logistikzentrum bei Berlin erneut gebrannt habe. Personen kamen nicht zu Schaden, indes lösten sich Produkte im Wert von über 7 Millionen Euro in Rauch auf oder wurden durch Löschwasser unbrauchbar.

Expert ernennt Gesamtvertriebschef:

Peter Zyprian, Geschäftsbereichsleiter für „Weiße Ware“ beim Verbundhändler Expert, verantwortet zukünftig den Gesamtvertrieb. Die Position wurde neu geschaffen. Zyprian gehört seit 2009 zum Unternehmen. Wie die Lebensmittelzeitung meldet, trage Expert damit der stärkeren Verschmelzung der einzelnen Warenbereiche Rechnung.

INTERNATIONAL

Wayfair startet visuelle Produktsuche:

Der Möbelhändler bietet mit „Search with Photo“ in seiner App eine neue Funktion. Wie der Name schon vermuten lässt, nimmt der Nutzer ein Bild auf oder nutzt eine bereits gespeicherte Aufnahme. Diese wird auf dem Server ausgewertet. Die KI schlägt dann ähnliche Produkte aus den 8 Millionen Artikeln des Händlers vor. Das berichtet Retaildive

Shöpping will relevanter werden:

Die österreichische Post will ihr Portal „shöpping.at“ ausbauen. Das Ziel lautet, bis zum Jahresende 200 Händler unter Vertrag zu nehmen, die dann 200.000 Artikel anbieten sollen. Derzeit sind ungefähr 130 Händler auf der Plattform vertreten. Wie derstandard schreibt, sähe man sich aber nicht als Angreifer von Amazon.

TRENDS & FAKTEN

Infografik des Tages:

Google hat in einer Grafik das Verhalten der Nutzer bei lokalen Suchen zusammengestellt. Wo wird mit welchem Endgerät nach Produkten und Händlern recherchiert? Wie viele Nutzer gehen nach der Suche dann auch in ein Geschäft aus der Nähe? Diese Fragen werden kurz und knapp beantwortet.

Zahl des Tages:

40 Prozent der Lebensmittelkäufe über das Netz werden in Großbritannien per Mobile abgewickelt. Derzeit kaufen die Briten etwa 7 Prozent aller Lebensmittel bereits bei E-Food-Anbietern. Das ist das Ergebnis eines Reports von Criteo über den ecommercenews berichtet.

Beliebtester Beitrag am Vortag: