Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Die wichtigsten Meldungen, noch dazu Rekordzahlen, kommen auch heute von Amazon. Immerhin gibt es in den Niederlanden tapferen Widerstand.

Amazon will in Krefeld ein weiteres Logistikzentrum beziehen. Laut RP Online wurden bereits Mietverträge für drei Hallen mit der schweizerischen VGG Handelsgesellschaft AG unterzeichnet. Damit plant Amazon bis Ende 2017 sechs neue Logistikzentren. Neben Krefeld stehen Frankenthal (Rheinland-Pfalz), Winsen (Niedersachsen), Werne (NRW), Dortmund (NRW) sowie Bochum (NRW) auf dem Zettel. Das Lager in Winsen soll zudem mit autonom arbeitenden Kiva-Robotern ausgestattet werden.