Liebe Leserin, lieber Leser, seit gestern trommelt der Handel wieder für den Sommerschlussverkauf (SSV). Rund drei Viertel der Händler beteiligten sich laut HDE am Sommerschlussverkauf. Die Kunden interessiert das womöglich immer weniger. Wer mit Google Trends die Popularität (wie oft wurde der Suchbegriff bei Google eingegeben) beider Begriffe im Zeitablauf analysiert, stellt ein seit 2012 deutlich nachlassendes Interesse fest.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Markenshops profitieren von Marktplätzen:

Butlers gerettet:

Gründer Wilhelm Josten wird das Unternehmen weiterführen. Geplant ist der Erhalt von 74 Filialen und 800 Arbeitsplätzen, meldet das Handelsblatt. Die Einrichtungskette Butlers steht vor der Rettung. Die Gläubiger einigten sich auf einen Insolvenzplan.

Asos liefert aus Großbeeren:





Fressnapf rüstet Software für Omnichannel auf: Fressnapf hat seine Filial-Software (GK Software) in elf Ländern hochgerüstet und will damit auch eine Voraussetzung für das Omnichannel-Geschäft schaffen. Dass dahinter, gerade auch angesichts des internationalen Rollouts, ein ganz schöner Aufwand und Gefrickel im Detail steckt, schildert die



In Großbeeren, südlich von Berlin, ist jetzt das erste Lager des Online-Modehändlers Asos außerhalb Großbritanniens in Betrieb. 1100 Mitarbeiter in drei Schichten kümmern sich dort um den Versand von mehr als 75 .000 Artikeln, weiß die "Märkische Allgemeine" Fressnapf hat seine Filial-Software (GK Software) in elf Ländern hochgerüstet und will damit auch eine Voraussetzung für das Omnichannel-Geschäft schaffen. Dass dahinter, gerade auch angesichts des internationalen Rollouts, ein ganz schöner Aufwand und Gefrickel im Detail steckt, schildert die "Lebensmittel Zeitung"

Delivery Hero partnert mit Coca-Cola:





Lieferando macht es auch ohne Lieferung: Fast schon ein bisschen Retro. Auf der Online-Essensbestellplattform Lieferando kann man jetzt sein Essen online bestellen und dann selber abholen. Also fast so wie früher bei der Pommes-Bude. Die nannte das nur nie Pick-up-Funktion. Spott ist aber natürlich überflüssig. Es gibt vermutlich genug Nutzungssituationen, in denen Kunden mit Lieferando bestellen wollen, aber keine Lieferung benötigen. Der Essens-Llieferdienst Delivery Hero hat gestern eine strategische Partnerschaft mit Coca-Cola verkündet. Delivery Hero will Verbrauchern im Rahmen der Partnerschaft eine einfachere Bestellung von Getränken aus dem Hause Coca-Cola zusammen mit den Menüs ermöglichen, die die Kunden bei Delivery Hero bestellen, heißt es in der Pressemitteilung. Gemeinsame Kampagnen und Projekte sollen dazu kommen. Äh? Na gut. Prima. Vielleicht ist das heute noch etwas früh für mich, aber meine Coke bestelle ich bei meinem Thai doch eh schon per Klick dazu. Aber vielleicht kann ich ja bald den Weihnachts-Truck von Coca-Cola bei den Lieferhelden ordern.Fast schon ein bisschen Retro. Auf der Online-Essensbestellplattform Lieferando kann man jetzt sein Essen online bestellen und dann selber abholen. Also fast so wie früher bei der Pommes-Bude. Die nannte das nur nie Pick-up-Funktion. Spott ist aber natürlich überflüssig. Es gibt vermutlich genug Nutzungssituationen, in denen Kunden mit Lieferando bestellen wollen, aber keine Lieferung benötigen.

INTERNATIONAL

YouTube-Stars sollen für Amazon Wohnungsrenovierung erklären:

Mit einem neuen Video-Format will Amazon Kunden von Baumärkten und Möbelhandel auf seine Plattform locken. Erklärbär-Videos von YouTube-Stars sollen Tipps zur Wohnungsrenovierung und -verschönerung geben. Die Show namens "Overhaul", die Produkte auf Amazon.com promoten soll, ist zunächst als Mini-Serie geplant, weiß Business Insider

Domino`s Pizza bei Alexa bestellen



TRENDS & FAKTEN Facebook kauft KI-Start-up: Facebook hat mit hat mit Ozlo ein Start-up gekauft, das sich auf Künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat. Das könnte nun helfen, den Messenger und Facebooks virtuellen Assistenten "M" schlauer zu machen und besser auf Nutzeranfragen zu antworten, meldet Business Insider

Spotify wächst: Der Musik Streaming-Anbieter Spotify hat jetzt mehr als 60 Millionen zahlende Nutzer. Seit März sind damit März rund 10 Millionen zahlende Hörer hinzugekommen. Briten können ihre Pizza bei Domino`s künftig per Amazon Alexa bestellen, weiß The Drum . Dazu müssen sie aber ihre Lieblings-Pizza in der App von Domino`s gespeichert haben. In den USA geht die Bestellung per Alexa bereits seit Februar 2016.

Lesetipp des Tages:

Nachdem mit dem Regionalfürsten Fenneberg ein attraktiver Einzelhändler Amazon im Lebensmittelgeschäft stützt , sieht der Supermarkt-Blog eine neue Allianz von Amazon und unabhängigen Händlern entstehen. So könnte Amazon "womöglich schneller als gedacht zu einem ernst zu nehmenden Wettbewerber im deutschen Lebensmittelhandel" werden. 30 Millionen Euro hat Amazon im zweiten Quartal in Deutschland mit Online-Lebensmitteln umgesetzt. Das schätzen die Datenforscher von One Click Retail.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Immer mehr Lebensmittelhändler betreten die Omnichannel-Arena. Welche Folgen das für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) hat, was Händler tun müssen, um im Spiel zu bleiben, und was Content-Communication damit zu tun hat, erklärt Bernd Meyer, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiter von TERRITORY Bestseller, in einem Gastbeitrag exklusiv für etailment

Marktplätze kannibalisieren andere Vertriebskanäle nicht. Das sagt eine Untersuchung von Arvato SCM Solutions. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass durch eine Marktplatzintegration sogar mehr Neukunden für den Markenshop gewonnen werden können. Der Anteil der Zuwanderer an den Hybridkunden, die ihre Erstbestellung beim Marktplatz tätigten und anschließend im Markenshop einkauften, lag mit 15 Prozent deutlich über dem Anteil der Abwanderer (6 Prozent), die zuerst im Marken-Shop und anschließend mehrmals beim Marktplatz geshoppt haben.