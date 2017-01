Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Die Schlagzeile "Weihnachtsgeschäft gut gelaufen" liest man häufiger. Und viele stationäre Händler fragen sich, wer da gemeint sein kann. Die Metro beispielsweise, wie viele andere Händler auch, schwächelt. Vielleicht muss man ja auswandern. Das Inselradio Mallorca meldet für die Balearen ein zufriedenes Weihnachtsgeschäft. Der Vorteil: Die Kundschaft spricht vielfach deutsch.

Das Weihnachtsgeschäft war früher (TM) für Händler ein sicherer Wachstums-Elfmeter. Doch die Metro ( pdf ) machts eher wie Uli Hoeneß einst in Belgrad beim EM-Finale 1976 ( Video ) - und vergeigts. Bei der SB-Warenhauskette Real schrumpfte der Umsatz im Weihnachtsquartal - auch wegen Schließungen - um 4 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Media-Saturn schaffte mit 6,9 Milliarden Euro Umsatz so grade das Ergebnis des Vorjahresquartals, meldet aber, dass der online generierte Umsatz - trotz Abschaltung von fünf Redcoon Internetseiten - um mehr als 25 Prozent gesteigert werden konnte. Die Redcoon-Online-Shops in Spanien und Portugal sowie Österreich, Belgien und Holland sind nämlich Geschichte. Ein Gerücht in der Branche sieht den Onlinehändler Redcoon sogar alsbald gänzlich in den Vertriebslinien Media-Markt und Saturn aufgehen.