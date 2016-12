Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Mit einer guten Story kann man auch Unsinn in Tüten verkaufen: Ein Stein aus der Umgebung von Los Angeles, eingelegt in ein hübsch genähtes Ledertäschchen, ist bei Nordstrom offenbar ein Verkaufs-Hit. Das gute Stück für 85 Dollar ist ausverkauft. Inzwischen hat der Stein sogar einen eigenen Twitter-Account. Um ein englisches Wortspiel zu bemühen: E-Commerce "rockt".

Rewe will mit seinem Online-Lebensmittelhandel in drei Jahren 800 Millionen Euro umsetzen. Das versprach Rewe-Chef Alain Caparros im Interview mit dem Focus. Im EHI-Ranking der Online-Shops in Deutschland wäre das nach heutigem Maßstab Platz 4. Wir verbuchen das also erstmal unter Neujahrsvorsätzen, zumal Rewe von dem Ziel noch "etwas entfernt" (O-Ton Caparros) ist. Der Umsatz dürfte derzeit bei einem überschaubaren zweistelligen Millionenbetrag liegen, während man stationär im Lebensmittelhandel rund 17 Milliarden Euro erwirtschaftet. Dabei gilt die Rewe zusammen mit Edeka heute schon Umsatzkönig im Web. Lesen Sie dazu auch: Rewe Digital - Schweizer Taschenmesser im Kampf gegen Amazon