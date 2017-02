Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Schwarzmalerei hat zu Jahresbeginn immer ein bisschen Konjunktur. Das ist so ein Berater-Ding. Verbreite erst Panik, biete dann Hilfe an. Aber bleiben wir, weil Montag ist, mal bei einer Zahl, die ein bisschen Hoffnung macht. Als Google 1998 auf den Markt kam, da gab es auf der Welt bereits 20 andere Suchmaschinen. Man muss nicht immer ganz vorne sein. Es reicht, wenn man der Beste ist.

Nach dem Loyalty-Programm „Media Markt Club“ testet nun auch die Schwester Saturn ein Treueprogramm unter dem Namen „Saturn Card“ in 14 Märkten in Berlin, Potsdam und Ingolstadt. Als Vergünstigung locken Sparangebote bei den Lieferkosten, Online-Kassenbons, personalisierte Coupons. Das Treueprogramm kennt vier Mitgliedsstufen. Neuhandeln erklärt sie.

Nächster Antritt von Amazon, um zu zeigen, dass man in Europa die wahre Nummer 1 in der Mode ist. Liya Kebede, Model, Schauspielerin und Designerin aus Äthiopien, ist das neue Gesicht von Amazon Fashion Europe und wird ab März 2017 in Print-Anzeigen sowie Social Media- und Onsite-Kampagnen in ganz Europa zu sehen sein. Amazon verkaufte im vierten Quartal 60 Millionen Fashion-Artikel und nahm 2016 mehr als 350 neue Marken in das europaweite Angebot auf.