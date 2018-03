Liebe Leserin, lieber Leser, dieses Internet of Things kann bizarre Formen annehmen. Vielleicht hat Alexa ja auch inzwischen ein Bewusstsein entwickelt (dunkle Terminator-Vorahnungen werden wach). Jedenfalls beklagen sich Nutzer in den USA darüber, dass ihr Amazon Echo plötzlich lacht. Angeblich grundlos. Aber die KI wird es vielleicht besser wissen. Amazon arbeitet aber bereits an einem Fix, damit dem Echo wieder das Lachen vergeht.

SportScheck übernimmt Fitfox:

Bereits seit April 2017 hat SportScheck in den Anbieter von vertragsfreien Trainings investiert. Nun übernimmt der Sporthändler das Unternehmen vollständig. Ziel ist es, einen digitalen Treffpunkt rund um das Thema Sport zu schaffen. Zeitgleich zur Übernahme starten Fitfox und SportScheck eine Buchungsplattform für eigene Sport-Events und die von Drittanbietern.

About You findet ersten Cloud-Kunden:

Im November 2017 hatte About You angekündigt, sein Geschäftsfeld zu erweitern. Die eigene Infrastruktur wird seitdem als Lizenzprodukt in der Cloud angeboten. Der erste Kunde ist jetzt gefunden und gehört zur Familie. Ab März 2018 beginnt die Integration des internationalen Online Versandgeschäfts von Witt, einer Tochter der Otto-Gruppe. Witt ist mit acht Marken in 11 Ländern aktiv und fokussiert sich auf die Zielgruppe 50plus.

Bringmeister fliegt hoch:

Die Lufthansa kooperiert testweise mit der Edeka-Tochter Bringmeister. Über FlyNet oder LoungeNet können Reisende schon während der Reise ihren Einkauf erledigen. Die Lufthansa ist dazu eine dreimonatige Kooperation mit der Edeka-Tochter eingegangen. Die Lieferadresse muss entweder im Stadtgebiet von München oder Berlin liegen.

Amazon findet weiteren Partner für Locker:

Der US-Konzern hat mit dem Tankstellenbetreiber OMV einen neuen Kooperationspartner gefunden, der die Paketboxen an ausgewählten Stationen testet. An insgesamt vier Standorten - zwei in München sowie je eine in Neusäß und Augsburg - werden die Boxen getestet

Starting the Rovolution:



Rovolution ist ein intelligentes System zur vollautomatischen Einzelstück-Kommissionierung. Die Neuheit bildet damit einen weiteren leistungsfähigen Baustein in der TGW-Systemwelt . Auf der LogiMAT von 13. bis 15. März 2018 feiert Rovolution Weltpremiere.

INTERNATIONAL

Amazon bringt Lebensmittel-Service nach Frankreich:

In einem Interview mit dem "La Journal Du Dimanche" hat Frédéric Duval, Managing Director von Amazon France, verraten, dass Amazon einen Lebensmittelservice in Frankreich starten will. In dem Gespräch betonte er, dass der Lebensmittelhandel an Bedeutung für das US-Unternehmen gewinne. Über den Starttermin verriet er nichts und nannte den Service auch (noch nicht?) Amazon Fresh.

YNAP will höhere Margen erreichen:

Der Onlinehändler Yoox Net-a-porter hat den Umsatz auf über 2 Mrd. Euro gesteigert. CEO Federico Marchetti hat im Zuge dessen angekündigt, im laufenden Jahr die operative Gewinnmarge um 30 bis 70 Basispunkte steigern zu wollen. Das ambitionierte Ziel lautet , jährlich zwischen 17 und 20% zu wachsen. 2017 blieb der Onlinehändler allerdings knapp (mit einem Plus von 16,9%) darunter. Der Umsatz kletterte auf knapp 2,1 Mrd. Euro.

TRENDS & FAKTEN

Noch mehr Geld für Magic Leap:

Das Start-up Magic Leap will Virtual Reality erschwinglich und alltagstauglich machen. Das Unternehmen hat zwar noch kein Produkt auf dem Markt, kann sich aber jetzt über eine weitere Finanzspritze freuen. Das Königshaus von Saudi-Arabien investiert 461 Millionen US-Dollar in die Firma für AR-Brillen. Insgesamt liegt die finanzielle Unterstützung für das Unternehmen inzwischen bei insgesamt 2,3 Milliarden US-Dollar.

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

