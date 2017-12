Liebe Leserin, lieber Leser, Amazon macht es vor. Das Unternehmen arbeitet seit einiger Zeit intensiv daran, bei der Zustellung seiner Waren unabhängiger zu werden. Und Target macht es jetzt nach. Die US-Kette will für 500 Mio Dollar das Start-up Shipt kaufen, um eine taggleiche Zustellung von Lebensmitteln und anderen Waren aus seinen Filialen anbieten zu können. Weitere News wie immer nach dem Klick.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

SportScheck wächst dank online wieder:

Die Otto-Tochter blickt optimistisch in die Zukunft. Für das Geschäftsjahr 2017/18 wird ein Umsatzwachstum von 2 Prozent erwartet . Im Vorjahr gab es noch einen deutlichen Rückgang der Erlöse. Treiber ist das Online-Geschäft, das in den ersten drei Quartalen um 13 Prozent gewachsen ist. Im stationären Bereich sieht es dagegen nicht so gut aus. Bis Ende November liegt man hier 2 Prozent unter dem Vorjahr.

Hermes nimmt Logistik-Center in Berlin-Brandenburg in Betrieb:

In Ketzin an der Havel (Brandenburg) hat Hermes Germany sein drittes von insgesamt neun neuen Logistik-Centern (LC) in Deutschland in Betrieb genommen. Das rund 10.000 Quadratmeter große Verteilzentrum wird künftig bis zu 250.000 Sendungen pro Tag verarbeiten – das entspricht etwa einer Verdreifachung der bisher möglichen Abwicklungsmenge im Großraum Berlin. 53 Millionen Euro wurden investiert, rund 250 Arbeitsplätze entstehen. Das LC Berlin-Brandenburg ist Teil eines 300 Millionen Euro schweren Investitionsprogramms, mit dem Hermes bis 2020 sein Logistiknetzwerk umfassend modernisiert.

Euronics bisher mit Weihnachtsgeschäft zufrieden:

Mit fünf Prozent mehr Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres zeigt sich Elektronikhändler Euronics mit dem bisherigen Weihnachtsgeschäft zufrieden. Einer der Treiber ist dabei der Online-Bereich, der dreistellig wachse. Kunden würden den Marktplatz als digitales Schaufenster sehen, um dann anschließend beim Händler vor Ort zu kaufen.

Kaufland will 100 E-Ladestationen aufstellen:

Bis Anfang 2019 will Kaufland rund 100 Ladestationen für Elektroautos aufstellen. Bis Mitte Februar 2018 sollen es bundesweit 40 Stationen sein. Damit kommt die Tochter der Schwarz-Gruppe den Überlegungen der EU entgegen, die den Handel zum Aufstellen von Ladestationen mit einer festen Quote verpflichten will.

Steinhoff darf auf Großaktionäre hoffen:

Bei seinen Bemühungen um eine milliardenschwere Kreditverlängerung erhält Steinhoff offenbar Rückendeckung von einigen Eignern. Insgesamt geht es um ein Kreditvolumen von 2,9 Mrd Euro. Mindestens drei Großaktionäre haben nach Medienberichten signalisiert, dem Unternehmen entgegenzukommen.

Posterlounge expandiert nach Frankreich und Spanien:





- ANZEIGE -

Erfolgreicher mit einer durchdachten Omnichannel-Strategie: Der „naive“ Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der Der Online-Händler für Wandgestaltung ist bereits seit einigen Jahren mit einem Shop in Großbritannien vertreten. Nun starten eigene Angebote für Frankreich und Spanien. Das Leipziger Unternehmen hatte seine Absatzzahlen aus den eigenen Shops und auf Marktplätzen analysiert und rechnet sich gute Chancen auf diesen Märkten aus. Im ersten Quartal soll auch ein Shop für Italien eröffnet werden.- ANZEIGE -Der „naive“ Kunde war gestern. Wer heute einkauft, kommt mit ganz anderen Erwartungen, Tools und Wünschen. Nur wenige Einzelhändler haben darauf bereits die passende Antwort. Zwar entscheiden sich immer mehr Händler für die Umsetzung einer ganzheitlichen Omnichannel-Strategie, dennoch ist Europas Einzelhandel noch nicht optimal auf die Zukunft eingestellt – zu diesem Ergebnis kommt der IDC-Bericht: Making Your Omni-Channel Strategy a Reality

INTERNATIONAL

Zara installiert Abholautomaten:

In Spanien testet der Modehändler bereits Automaten in den Filialen, aus denen die Kunden ihre online bestellten Waren abholen können. Das hat das Unternehmen am Rande der Präsentation seiner Geschäftszahlen bekanntgegeben. Ausgebaut werden auch die Serviceangebote Same-Day-Delivery und Next-Day-Delivery, die es inzwischen in einigen europäischen Städten gibt.

iZettle erhält 40 Mio Euro frisches Geld:

Das Unternehmen aus Schweden, das Händlern Kreditkartenzahlungen per Smartphone und Tablets ermöglicht, hat eine weitere Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Das Geld stammt unter anderem von der 4. Schwedischen Pensionskasse. Das Unternehmen soll aktuell mit rund 800 Mio Euro bewertet sein.

Walmart verkauft auch Rezeptboxen:

Die US-Kette will auch auf dem Markt für Rezeptboxen mitspielen. In seinem Online-Shop bieten jetzt auch Takeout Kit und Home Chef vorportionierte Lebensmittel an. Verkauf und Versand werden von Partner übernommen. Offenbar will Walmart so erst einmal Erfahrungen und Zahlen sammeln, um zu testen, ob sich ein größerer Einstieg in den Markt, der auf 2 Milliarden Dollar geschätzt wird, lohnt.

Pepsi gönnt sich 100 Tesla-Trucks:



TRENDS & FAKTEN Erst Ende November wurde der Semi Truck von Tesla vorgestellt und schon steht eine dicke Bestellung in den Auftragsbüchern. PepsiCo hat 100 Fahrzeuge des Elektro-Lkw für 2019 geordert . Damit sollen die Waren zwischen Produktions- und Distributionszentren transportiert werden. Auch Händler im Umkreis von 800 Kilometern werden damit beliefert werden. Pepsi will damit den Ausstoß von Treibhausgasen in der Lieferkette reduzieren. Bis 2030 soll diese um 20 Prozent sinken.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Nicht nur drohende Durchfahrverbote für Dieselfahrzeuge, auch Staus und Sackgassen gehören zu den modernen Plagen der Handelslogistik. Innovative Konzepte sind jetzt gefragt

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei iTunes - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast bei iTunes abonnieren und keine Folge verpassen.