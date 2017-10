Liebe Leserin, lieber Leser, hinter Ihnen liegt ein (hoffentlich) entspanntes Wochenende. Die Redaktion war dagegen für Sie aktiv und hat unseren ersten Podcast noch ein bisschen gepimpt. Nutzer von iTunes finden uns jetzt u.a. auch dort. Aber natürlich gibt es auch noch weitere News. Wie immer nach dem Klick.

Tchibo baut mal wieder um:

Diesmal geht es nicht um die Filialen, sondern um die Geschäftsleitung. Senay Tansu, bisher Geschäftsführerin für Non Food, scheidet auf eigenen Wunsch aus dieser Position aus. Sie war seit 2004 im Unternehmen tätig. Ein Nachfolger wurde noch nicht genannt. Neu in der Geschäftsführung ist der 48-jährige Erwin Hinteregger. Er übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Marketing Officer.

Lesara peilt 150 Mio Euro an:

Nach geschätzten 80 Mio Euro im vergangenen Geschäftsjahr will der Modehändler in diesem Jahr 150 Mio Euro Umsatz schaffen, wie Gründer Roman Kirsch verraten hat. Das Unternehmen hatte vor wenigen Wochen erst eine weitere Kapitalspritze von 40 Mio. Dollar vermeldet.

REWE mit zwei neuen Logistikzentren:

In Mannheim und Hannover sollen im Frühjahr 2018 neue Logistikzentren für den REWE-Lieferservice entstehen. Das ist laut Lebensmittelzeitung auch ein Bekenntnis zum eigenen Online-Angebot. Die Kosten des Lieferangebots stehen allerdings nach dem Abgang von Digitalchef Jean-Jaques van Oosten auf dem Prüfstand . Überschaubare 110 Mio. Euro Umsatz wurden damit zuletzt erzielt.

QVC baut Food-Segment aus:

Der Shopping-Sender mit Multichannel-Strategie erweitert sein Angebot an Lebensmitteln. Ab sofort darf stärker genascht werden. So arbeitet QVC jetzt mit der Aachener Printen- und Schokoladenfabrik Henry Lambertz zusammen und bietet künftig dessen Saisongebäck an. Passend zur Jahreszeit gibt es zum Start Aachener Printen, Nürnberger Lebkuchen und Dresdner Christstollen.

Kaufland startet in Adelaide:

Als erster Standort für den Markteintritt in Australien zeichnet sich offenbar Adelaide ab. Nach Medienberichten hat sich die Schwarz-Tochter Kaufland dort 36.000 Quadratmeter gesichert. Hinsichtlich seiner Expansionspläne auf den 60 Mrd. Euro schwerden australischen Einzelhandelsmarkt gibt sich das Unternehmen aber weiterhin zurückhaltend.

INTERNATIONAL

Walmart schnappt sich Lieferdienst:

Walmart hat das Unternehmen Parcel erworben. Das in New York ansässige Unternehmen hat sich auf die taggleiche Lieferung spezialisiert und setzt dabei auf geleaste Fahrzeuge und Computerunterstützung bei der Zusammenstellung der Routen. Der Handelsriese will damit seinen Sameday Delivery Service ausbauen

Costco steigt in Lebensmittelversand ein:

Mit CostcoGrocery bietet jetzt auch die US-Kette einen Lieferservice an. Binnen zwei Tagen erhalten die Kunden ihre Bestellung. Ab einem Wert von 75 Dollar auch versandkostenfrei. Zugleich hat das Unternehmen eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Instacart bekanntgegeben . Damit soll die Lieferpalette auch um Frischwaren erweitert werden.

