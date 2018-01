Liebe Leserin, lieber Leser, zwei Dinge wurde ich seit Jahresbeginn oft gefragt. Wie läuft es mit der Engelhorn-Retoure? Und: was ist eigentlich bei Amazon Logistics los? Letztere Frage ist häufiger. Denn viele berichten, dass der Bote des Tech-Riesen das Paket schon mal auf einem Zettel abhakt oder das System eine Zustellung als erledigt bezeichnet, obwohl nicht mal ein Zettel im Briefkasten ist. Geschweige denn, dass jemand klingelt. Wir forschen nach der Antwort. In Sachen Retoure gibt es jedenfalls ein Happy End. Das kann man heute hier nachlesen.

P&C

John Cloppenburg,–Geschäftsführer und auch schon mal Praktikant in der Düsseldorfer Filiale des Modehändlers, will das Sortiment aufhübschen. Mehr Premium. Denn die Kunden bleiben aus. "Die Verbraucher haben vielen Anbietern im Handel und auch uns bei P&C ein klares Signal gegeben, dass sie mehr erwarten. Die Frequenzen lassen nach. Das kann man auf die Lokalpolitik schieben und über schlechte Parkmöglichkeiten schimpfen, oder man denkt darüber nach, ob man selbst der Grund dafür sein könnte. Das haben wir getan. Ganz klar: Weiter so geht nicht", sagt er der TextilWirtschaft . Bei der Aufzählung fehlt uns zwar das Internet. Aber erfrischend genug, dass er nicht auf das Wetter oder Zalando schimpft, sondern da anfängt, wo bei allen die Misere beginnt: Bei sich selbst. Das ausführliche Interview mit John Cloppenburg auf der App und in Print ist denn auch lesenswert.