Liebe Leserin, lieber Leser, heute ist das "Morning Briefing" wieder voll mit Nachrichten aus dem Amazon-Kosmos. Bald kann man nicht mal mehr seinen Kaffee oder sein Feierabend-Bier in Ruhe trinken, ohne von Amazon behelligt zu werden, mag da manch einer stöhnen. Tja. Stimmt vielleicht. In Tokio eröffnet Amazon in den kommenden Tagen eine Pop-up Bar für Bier, Wein und Cocktails.

Thalia wächst dank E-Commerce:

Thalia kann im abgelaufenen Geschäftsjahr ein leichtes Plus vorweisen. Das verdankt der Buchhändler aber dem Online-Geschäft. Hier wächst der Händler in Deutschland um 10 Prozent. Im stationären Geschäft verlor Thalia flächenbereinigt rund 2 Prozent. Knapp ein Fünftel der Umsätze der Kette entfallen inzwischen auf den Onlinehandel. Online profitiert Thalia auch von erheblichen Anstrengungen bei der Personalisierung in Shop und Marketing und will digital weiter massiv investieren.

Real-Manager wird Kaufhof-Chef:

Laut einem Bericht des "Manager Magazin" soll Roland Neuwald, der frühere Vertriebsgeschäftsführer der SB-Warenhauskette Real, neuer Chef von Galeria Kaufhof werden. Wolfgang Link, bislang in Personalunion Interims-Chef beim Kaufhof und Leiter des europäischen HBC-Geschäfts, zieht sich auf den Europaposten zurück. Der Kaufhof soll lange Zeit vergeblich nach einem neuen Mann an der Spitze gesucht haben.

Rewe-Einkauf im Flieger:

Auf einigen Langstrecken-Flügen der Lufthansa können Passagiere über das bordinterne Flynet jetzt ihre Einkäufe testweise bei Rewe erledigen und die Ware dann zum Wunschtermin direkt nach Hause liefern lassen.

Tommy Hilfiger will digital massiv wachsen:





Galaxus kommt nach Deutschland: Die Migros-Tochter Digitec Galaxus will 2018 den Online-Shop Galaxus.de in Deutschland eröffnen. Digitec Galaxus ist einer der Platzhirsche in der Schweiz.

In ein paar Jahren könnte der Umsatzanteil von Online bei der Modemarke Tommy Hilfiger bei 40 bis 50 Prozent liegen. Das sagte CEO Daniel Grieder der TextilWirtschaft . Zudem setzt Grieder auf Omnichannel. Im "Store of the Future"-Projekt bietet das Modelabel unter anderem Umkleidekabinen mit Smart Mirrors und natürlich Click & Collect oder Click & Reserve. In diesem Zusammenhang mal gefragt: warum nennt man Läden, die Technik der Gegenwart bieten, eigentlich immer noch ""Store of the Future" als baue man eine Kulisse für "Blade Runner"?

INTERNATIONAL

Amazon Flex schreckt die Logistik-Branche auf:





Amazon verkauft Pröbchen: Amazon verkauft an seine Prime-Kunden jetzt auch Pröbchen. In den USA schrecken Gerüchte die Branche auf, Amazon würde mit Seller Flex einen eigenen Lieferdienst aufbauen und UPS, FedEx und Co ausbooten. Fest steht wohl, Amazon will mit Flex, das in Indien seit zwei Jahren getestet wird, auch in den USA die Lieferung aus dem Lager anderer Händler organisieren und so für seine Prime-Kunden flexibler werden. Die Befürchtung: Amazon konnte eines Tages den Schalter umlegen, und seinen Lieferservice auf breiter Front anbieten. Das Lieferkonzept im Uber-Modus macht außerdem private Fahrer zu Paketboten. Auch um Spitzenzeiten besser abzufedern. Auch in Deutschland sollen Flex-Fahrer bereits erste Runden drehen.Amazon verkauft an seine Prime-Kunden jetzt auch Pröbchen. "Prime Samples" bietet dafür zum Start eine kunterbunte Range an Produkten zum kleinen Preis.

Amazon und Whole Foods - Angriff im Doppelpack:

Preisaktionen von Amazon nach der Übernahme von Whole Foods haben zu einem Run auf die Läden und in Teilen sogar schon zu out-of-Stock-Problemen geführt. Gleichzeitig macht Amazon online gute Geschäfte mit Whole-Foods-Eigenmarken . Rund 2000 Produkte werden online bereits angeboten.

PepsiCo plant online mit einer Milliarde Dollar:

PepsiCo will sich mit einem 200-Mann-Team dem Online-Wachstum widmen und peilt schon jetzt ein einen digitalen Umsatz von einer Milliarde Dollar an - bei über 60 Milliarden Dollar Gesamtumsatz. Den Online-Umsatz macht das Unternehmen aber vor allem mit Amazon und Omnichannel-Händlern.

TRENDS & FAKTEN

Google Kopfhörer übersetzen Fremdsprachen:





Es ist ein fast bisschen wie der Babelfisch in "Per Anhalter durch die Galaxis". Neue Google Kopfhörer namens Pixel Buds übersetzen Fremdsprachen auf Knopfdruck in Echtzeit. Im Grunde wird dabei aber nur die Übersetzung übermittelt, wenn die App "Google Assistant" eine Spracheingabe auf dem neuen Google Smartphone hört.

Lesetipp des Tages:

Home24, Gernegroß im Möbel-Onlinehandel, wird im Supermarkt-Blog kunstvoll zerlegt. Peer Schrader zeigt, dass Home24 zwar eine dicke Lippe kann, sich aber in Sachen Service, Logistik und Marketing Fehler und Lücken erlaubt, für die sich jedes Gardinenlädchen in der Provinz schämen würde.

