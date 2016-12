Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Amazon hat das schon ganz richtig erkannt: Das Rückgrat der E-Commerce-Logistik sind all die Nachbarn, die Haustüren öffnen, Pakete annehmen. Für die kann man jetzt bei Amazon eine "Danke, lieber Nachbar"-Pralinenschachtel mitbestellen. Mit Schokolade von Lindt. Ist ja auch ein bisschen disruptiv. Ich habe noch gelernt: "Danke heißt merci".

Kann man Amazon Paroli bieten? Man kann. Deutsche Buchhandelsketten und Telekom haben es nach holprigem Start mit dem E-Book-Reader Tolino inzwischen gezeigt. Er kommt inzwischen auf gut 45 Prozent Marktanteil. Und die Allianz zeigt Muskeln: Die Buchhandelsketten Osiander und Mayersche tauschen vom 27. Dezember bis zum 7. Januar 2017 E-Book-Reader der Marken Kindle und Pocketbook gegen Tolino-Geräte, weiß Lesen.net . So lockt man Kunden aus dem Amazon-Ökosystem.

Media-Markt freut sich über mehr als 1,6 Millionen aktive Mitglieder in Deutschland in seinem noch jungen Treue-Programm. Auch weil die Mitglieder im Media-Markt-Club deutlich konsumfreudiger sind, mehr und öfter einkaufen. Wie sich das Loyalty-Programm rechnet, zeichnet Neuhandeln nach.

eBay trommelt in einer TV-Kampagne auf den privaten Sendern für seine Kleinanzeigen. "Trenn dich früher von Sachen von früher" lautet die Motivation in den Spots der Agentur Dojo. Zu sehen sind drei Clips ab 26. Dezember. Es geht eBay also nicht nur um alten Kram, sondern auch um die neuen Geschenke.