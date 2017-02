Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Nachdem Nordstrom in den USA das Modelabel von Präsidenten-Tochter Ivanka Trump ausgelistet hatte, drückte ein bitterlicher Beschwerde-Tweet von Donald Trump die Aktie zunächst nach unten. Sie erholte sich schnell wieder. Vielleicht auch, weil im Netz Solidarität mit dem Modehändler Nordstrom gezeigt wurde und manche Peinlichkeit lanciert wurde: Mode von Ivanka Trump, die in China produziert wird und Stücke, die optisch sehr stark an Originale von Premium-Marken wie Chanel erinnern. Die Aktie steht nun besser da, als vor dem Trump-Tweet.

Das sind die Top-Performer im Onlinehandel:

Esprit, Notebooksbilliger.de, Conrad, Musikhaus Thomann, Erwin Müller, Dänisches Bettenlager, GartenXXL, HSE24 und Zooplus sind aus Kundensicht die Top-Performer in ihren Branchen. Über alle Branchen hinweg liegt Zooplus vor Flaconi und Musikhaus Thomann. Basis für das Ranking ist die ECC-Studie „Erfolgsfaktoren im E-Commerce Vol. 6 – Deutschlands Top-Online-Shops aus Kundensicht“ in Zusammenarbeit mit dotSource, für die über 8.000 Kunden insgesamt 79 Online-Shops anhand von 53 Einzelkriterien bewertet haben. Die Händler wurden jetzt mit dem Deutschen Online-Handels-Award ausgezeichnet.

Verbot von Bestpreisklauseln könnte kippen:

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat in mündlicher Verhandlung signalisiert, dass es die Bestpreisklauseln die Booking.com mit seinen Hotelpartnern vereinbart, womöglich nicht kartellrechtswidrig findet. Das hatte das Bundeskartellamt aber so gesehen und die Praxis untersagt. Das Unternehmen hat dagegen geklagt. Ausführlich berichtet wdr.de

Hess Natur macht Andrea Sibylle Ebinger zur Chefin:

Hess Natur-Textilien macht Andrea Sibylle Ebinger zur Geschäftsführerin. Die 44-Jährige kommt von der Otto-Gruppe, wo sie nach Informationen von neuhandeln.de zuletzt Direktorin für das Stationärgeschäft war. Beim Öko-Versender komplettiert sie die Doppelspitze mit Vivek Batra.

Festival für Online Marketing Rockstars (und alle anderen auch):

"Online Marketing Rockstars Festival 2017" am 2. und 3. März in Hamburg. Über 200 Aussteller, 53 kostenlose Masterclasses, über 100 Speaker auf zwei Bühnen, 13 Guided Tours und etwa 40 Side Events sowie jede Menge Spaß dürfen die Gäste von Messe und Kongress erwarten. Zudem gibt es neben jeder Menge unterhaltsamer Druckbetankung zum Digitalen Marketing auch inhaltsstarke Sessions zum E-Commerce. Spannende Tage verspricht das

Media-Markt erklärt Virtual Reality:

Media-Markt launcht Virtual-Reality-Porta l mit kunterbunten Infos zum Trend, zu Produkten und passenden Artikeln im Shop. Die Elektronik-Kette hebt damit nach dem Portal Koch-mit.de, Smart-Wohnen.de sowie Gamez.de eine weitere Content-Lösung ins Web.

Neue Onlineshop für Q/S:



Nach comma und Liebeskind Berlin setzt die Hamburger Digitalagentur superReal mit der neuen Casual-Marke “Q/S designed by” bereits das dritte E-Shop-Projekt mit der s.Oliver Group um. Für Mehrfach-Kunden gibt es unter anderem einen gemeinsamen Warenkorb mit der Hauptmarke s.Oliver.

INTERNATIONAL

Online-Mode - Otto vor Zalando und Amazon:

Wer auf die Top-Player der Online-Mode-Branche schaut , vergisst gerne Amazon. Das sollte man nicht tun. Laut Schätzung von Euromonitor hat Amazon im westeuropäischen Modemarkt einen Marktanteil von 5,7 Prozent, Zalando liege mit 6,1 Prozent nur knapp davor. Noch ein Stückchen weiter vorne: Otto (6,2 Prozent). Da war mal mehr Luft.

Schweizerische Post startet Online-Marktplatz Kaloka:

Die Schweizerische Post startet ihren Online-Marktplatz Kaloka nach Bern auch in Zürich, meldet die Handelszeitung . Die Plattform soll lokale Händler ins Netz hieven. Die beiden Piloten laufen bis September. Dann sieht man weiter.

21 Millionen Euro für Tulpen aus Amsterdam:

Der Blumen-Lieferdienst Bloomon hat in einer Finanzierungsrunde 21,4 Millionen Euro eingesammelt. Das Start-up operiert von Amsterdam aus in den Niederlanden, Deutschland, Belgien, Dänemark und UK, weiß EU-Startups

TRENDS & FAKTEN

Deutschland rutscht aus den Top 5 der E-Commerce-Nationen:

Im Ranking der größten E-Commerce Nationen schafft es Deutschland nicht mehr in die Top 5. Dort führen nun China, USA, UK, Japan und Frankreich. Das sagen Zahlen zu Marktanteil und Umsatz, die der E-Commerce-Anbieter Lengow zusammengestellt und aufbereitet hat. Im Vorjahr rangierte Deutschland noch auf Platz 5.

Deutschland beim Online-Export nur auf Platz 4:

Im internationalen Export schöpfen deutsche Onlinehändler die sich ihnen bietenden Wachstumsmöglichkeiten noch nicht voll aus. Das zeigen die Ergebnisse einer aktuellen Studie (pdf) zum internationalen Handel, die PayPal gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos MORI durchgeführt hat. Den Zahlen zufolge liegt Deutschland im weltweiten Ranking der beliebtesten Ziele für grenzüberschreitendes Onlineshopping konstant weiter auf Platz vier, allerdings mit deutlichem Abstand zu den Top 3 Zielen: China, USA und Großbritannien. Für die Studie wurden mehr als 28.000 Konsumenten in 32 Ländern befragt.

Zahl des Tages:

Chatbots, den hochgejazzten digitalen Quassel- und Shopping-Helfern ins Gespräch kommen. Weniger als 5 Prozent der Online-Käufer sind an der Nutzung von Chatbots interessiert. Mehr als die Hälfte lehnt diese Form des automatisierten, virtuellen Dialogs sogar grundsätzlich ab. Das zeigt die aktuelle W3B-Studie von Fittkau & Maaß . Allerdings würden 28 Prozent der Online-Käufer Chatbots zumindest grundsätzlich akzeptieren.

