159 Bestellungen habe ich 2017 bei Amazon aufgegeben. 2010 waren es noch 33 Bestellungen. Gut, dass meiner einer (Prime Kunde) keinen Echo (mehr) zu Hause hat. Sonst könnten es sprunghaft mehr Einkäufe werden. Echo-Besitzer sind quasi Dauerbesteller. Das sagt eine neue Studie. Ihre eigene Shopping-Entwicklung können Sie übrigens in der Bestellhistorie bei Amazon ablesen.

Douglas plant einen Express-Lieferservice für Kosmetik nach französischem Vorbild. Lippenstift, Kajal und Co soll es für eilige Kunden noch am gleichen Tag geben. Das

erfuhr die "WirtschaftsWoche" aus Branchenkreisen. Zudem hat Douglas einen Alexa-Skill namens Douglas Duftberatung entwickelt, der bei der Parfumberatung via Amazon Echo helfen soll.

Nach Ende des Insolvenzverfahrens schlägt die Einrichtungskette Butlers eine neue Richtung ein. Das Ambiente in den Filialen soll hochwertiger werden und es soll online und offline neue Absatzkanäle geben. Details erklärt Internet World

Die Cocomore AG verkauft sämtliche Anteile ihrer Tochtergesellschaft Kairion an ProSiebenSat.1. Kairion aggregiert die Werbeumfelder und Daten von über 80 Online-Shops, sogenannte Retail Media . Werbekunden können ihre Botschaften auf das tatsächliche Kaufinteresse der Shop-Besucher abstimmen und ausspielen. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt wird Teil der Advertising Platform Solutions, in der ProSiebenSat.1 sämtliche AdTech-Aktivitäten bündelt.