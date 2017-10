Liebe Leserin, lieber Leser, wohin muss der Salat, wohin der Käse beim Burger? Und - fast noch wichtiger - wer zeigt es im Emoji korrekt an? Apple oder Google? An dieser Frage scheiden sich gerade bei Twitter die Geister. In die humorig geführte Debatte hat sich sogar Google-CEO Sundar Pichai mit einem munteren Tweet eingeschaltet: "Lasse alles andere liegen und kläre das Montag." Vielleicht denken Sie an Ihrem Brückentag selbst mal drüber nach. Guten Morgen.

Verdi-Streik bei Amazon:





Audi bewirbt Online-Gebrauchtwagen:



Während VW mit seiner Online-Plattform für Gebrauchtwagen gerade erst loslegt, lässt Audi für seine Gebraucht-Plattform schon eine Digitalkampagne anrollen . Bis zum 31. Dezember kommen Audi-Gebrauchtwagen sogar kostenlos an die Tür. Im seit Jahren andauernden Tarifkonflikt mit Amazon ruft Verdi am heutigen Brückentag in Bad Hersfeld zu Streiks auf. Und wie immer wird das bei Amazon niemanden beeindrucken oder stören. Wann merkt Verdi eigentlich, dass es mit Nadelstichtaktik und Methoden aus der Dampfmaschinen-Ära nicht weiter kommt?

Klage gegen Edeka-Shop:

Westwing reduziert Verluste:

Der Möbel-Shopping-Club Westwing schaffte im zweiten Quartal einen Netto-Umsatz von 62,5 Millionen Euro. Der Halbjahresumsatz liegt damit bei 122,6 Millionen Euro. Der Umsatz stieg zwar nur schwach, doch dafür konnte Westwing die notorischen Verluste reduzieren. Neuhandeln hat nachgezählt.

Hello Fresh testet Automaten:

Der Kochboxen-Versender Hello Fresh testet vor dem Börsengang noch schnell Kühlautomaten mit Produkten für die Zwischenverpflegung. Die Automaten unter dem Namen "Hello Fresh Go" sollen zunächst vor allem in Bürogebäuden stehen. Nutzer sollen an den Automaten auch mit einer digitalen ID oder Fingerabdruck zahlen können, wenn sie sich vorab auf dem Portal registriert haben.

1000 neue Filialen und DHL-Paketshops:





Die Deutsche Post stellt sich auf weiteres E-Commerce-Wachstum ein und will in den nächsten Jahren bundesweit rund 1000 neue Filialen und DHL-Paketshops eröffnen.

INTERNATIONAL

Conrad tritt bei Siroop an:

Der vielversprechende Schweizer Onlinemarktplatz Siroop bekommt Verstärkung vom Elektronikhändler Conrad. Der deutsche Händler bietet rund 150.000 Elektronik- und Computer-Produkte über Siroop, ein Projekt von Coop und der Swisscom, an. TRENDS & FAKTEN

Apple Pay schlägt Paypal:

Apple Pay ist an Kassen im US-Handel weiter verbreitet und akzeptierter als PayPal und Systeme der Kreditkartenanbieter. Laut Zahlen von Boston Retail Partners akzeptiert etwas mehr als jeder dritte Händler in den USA Apple Pay. Tendenz steigend.

Whatsapp-Nachrichten nachträglich löschen:

Whatsapp-Nachrichten kann man künftig nachträglich löschen. Bereits versendete Mitteilungen können Nutzer bis zu sieben Minuten nach dem Senden für alle löschen. Gelöschte Mitteilungen sind dann in den Chats der Empfänger nicht mehr zu sehen.

Lesetipp des Tages:

Nicht erst seit dem Börsen-Desaster von US-Vorbild Blue Apron sind Zweifel an der Nachhaltigkeit des Modells des deutschen Kochboxenversenders Hello Fresh erlaubt. "Buy or Sell?" fragt sich nun Kassenzone angesichts des bevorstehenden Börsengangs. Unsere Zweifel an dem trickreichen Start-up bleiben auch nach der Lektüre bestehen. Aber wer den Investoren ein Weihnachtsgeschenk machen möchte, der ist bei der Aktie ganz sicher gut aufgehoben.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Es gibt sie ja, die schlechten Nachrichten über Amazon. Wer sich heute jedoch Umsatzzahlen und Aktienkurs ansieht weiß - alles egal. Das ist wie beim FC Bayern München, wo über den ein oder anderen Rückschlag auch nur geschmunzelt wird. Steffen Gerth erklärt, was Jeff Bezos und Uli Hoeneß gemeinsam haben

