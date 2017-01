Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Vom Obststand zum Lebensmittel-Riesen? Vor gut einem Jahr hat Amazon auf dem Firmengelände in Seattle einen Bananenstand aufgestellt. Mitarbeiter und Passanten können dort täglich kostenlos Bananen bekommen. 5000 Stück werden pro Tag verteilt, heißt in einem Video, das den kleinen Geburtstag feiert. Händlern macht der Online-Riese derweil andere Offerten.

Verdi will Amazon-Streiks europweit vernetzen:

Verdi will im Streit um einen Tarifvertrag mit Amazon seine Streiks europaweit besser vernetzen und den Arbeitskampf synchronisieren. Eine multinationale Streik-Koalition soll verhindern, dass Amazon bei Engpässen in deutschen Logistikzentren Lieferungen ins europäische Ausland verlagert, meldet der Deutschlandfunk

Casper legt die Kunden schneller flach:

Casper, Mutter aller Start-up mit One-fits-all-Matratzen, legt die Kunden jetzt schneller flach. Zusammen mit Liefery bringt man die Matratze nun sogar binnen eines Tages zum Kunden. Kunden können ihre Lieferung auch auf ein Zeitfenster von 2 Stunden festlegen. Der Service ist ab sofort in Berlin, Hamburg, München, Wien, Köln, Düsseldorf, Frankfurt und dem Ruhrgebiet verfügbar. Liefery lagert Casper-Matratzen dafür in seinen eigenen Depots und liefert diese direkt von dort an Casper-Kunden.

Losem übernimmt bei Limango:

Frank Losem hält künftig bei Limango die Kasse in der Hand. Der neue CFO beim Private Shopping-Anbieter für Familien war vor seinem Wechsel zu Limango als CFO für die europäischen Aktivitäten von Arrow ECS, dem weltweit agierenden Distributor im Bereich IT Security und Datencenter, tätig. Losem übernimmt bei Limango die Geschäftsführer-Position von Kathrin Anselm, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Juli 2017 verlässt.





E-Commerce macht Olymp nicht nervös:

„Ich sehe kein Drohszenario vereinsamter Fußgängerzonen“, ie Umsätze im eigenen Online-Shop des Hemdenanbieters seien zu vernachlässigen, so Bezner. Olymp macht etwa 20 Prozent seiner Umsätze online und direkt in eigenen Shops, 80 Prozent gehen über den Großhandel. Bezner will sogar die Zahl der Olymp-Läden (60) in Deutschland weiter steigern. 2016 konnte Olymp seine Erlöse gegenüber dem Vorjahr um 6 Prozent auf 250,4 Millionen Euro steigern.

sagte Olymp-Chef Mark Bezner laut Wirtschaftswoche . Weil: D Finde den Fehler:

Würth schraubt am E-Business:

"Schrauben"-Hersteller Würth will in Deutschland rund 60 Stellen im Bereich E-Business schaffen. Bereits Ende 2016 war Würth mit der B2B-Plattform Wucato gestartet. "Die Strategie des Multi-Kanal-Vertriebs greift“, zitiert Stimme.de Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe.

Home24-Manager führt nun Urbanara:



Christian Salza wird neuer CEO bei Urbanara, meldet Möbelkultur . Er war zuletzt Chief Merchandising Officer bei Home24 und beerbt die beiden Urbanara-Gründer Claire Davidson und Benjamin Esser, die Ende 2016 ihren Rücktritt beim Heimtextilien-Shop angekündigt hatten.

INTERNATIONAL

Amazon lädt Händler auf App ein:

Amazon will seine Shopping-App für externe Händler öffnen und ihnen dort ein kleines Plätzchen anbieten. Details der Einladung beschreibt Engadget

1-Click-Patent endet 2017:

Wenn da mal nicht alsbald allüberall in den Webshops 1-Click-Lösungen aufploppen. Denn das Amazon-Patent für seine 1-Click-Lösung beim Einkauf im Web läuft im diesem Jahr aus, erinnert sich Forbes

Alibaba und Trump wollen eine Million Jobs schaffen:



Alibaba-Gründer Jack Ma hat sich in New York mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Hinterher hieß es, zusammen wolle man rund eine Million Jobs in den USA schaffen. Kleinere Händler und Hersteller sollen Produkte über Alibabas Plattformen nach China verkaufen, berichtet Business Insider . Da störte es offenbar wenig, dass Alibaba derzeit mal wieder als Plattform für Markenfälschungen in Verruf steht. Vielleicht war die Gelegenheit zu günstig, Amazon-Gründer Jeff Bezos eins auszuwischen, der nicht gerade als Trump-Fan bekannt ist.

TRENDS & FAKTEN

VW integriert Amazon Alexa:

Nach BMW und Ford baut jetzt auch VW die Software von Amazon Alexa in seine Systeme ein, meldet The Verge

Atlassian kauft Trello:

Atlassian kauft das Start-up Trello für 425 Millionen Dollar, meldet Techchrunch . Trello ist ein Produktivitäts-Tool und passt damit in das Portfolio von Atlassian mit Team-Tools wie Jira und Confluence

