Liebe Leserin, lieber Leser, Sparkassen dürfen in Formularen weiterhin männliche Bezeichnungen wie „Kunde“ oder „Kontoinhaber“ verwenden, wenn sie Frauen ansprechen. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Marlies Krämer hatte geklagt und verloren. Wir alle aber haben gewonnen, weil nun intensiv über Sprache, Rollenbilder und Service diskutiert wird. Denn Sprache lebt, Gleichberechtigung beginnt in den Köpfen und Freundlichkeit ist keine Sache von Gesetzen.

Windeln.de beendet das Geschäftsjahr 2017 mit knapp 9 Prozent Umsatzwachstum und einem verbessertem EBIT. Also mit etwas weniger Miesen: mit -24,9 Millionen Euro (-11,8 Prozent Marge) gegenüber -26,7 Millionen Euro (-13,7% Prozent Marge) im Vorjahr. Dies bei 211,9 Millionen Euro Umsatz. Die Umsätze mit chinesischen Kunden machten damit rund die Hälfte des Konzernumsatzes aus. 2019 will man den Break Even schaffen.

