Liebe Leserin, lieber Leser, Teile der Fan-Gemeinde von "Herr der Ringe" wähnen sich bereits in den Fängen vom Mordor, weil Amazon nun für seinen Videokanal das Werk von J. R. R. Tolkien als Serie verfilmt. Uns schockt eher, dass Amazon diesmal so gar nicht innovativ ist und inhaltlich auf einen recht sicheren Klassiker setzt, statt nach neuen Stoffen zu suchen.

Amazon hat seine Auszahlungsprobleme an die Händler gelöst und die ausstehenden Summen überwiesen. Amazon hatte die Verzögerungen mit technischen Problemen begründet. Mehrere tausend Händler waren betroffen.

Niederlagen gehören auch im Business dazu. Was macht man also, wenn man eine auf die Schnauze bekommt? Wir fragen in "OR - der etailment Podcast" einen der sich auskennt - Box-Ikone Sven Ottke. Hier bei Soundcloud und iTunes . Wir freuen uns über jeden Like.