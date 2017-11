Liebe Leserin, lieber Leser, man kann die Sache mit dem "Mobile First" auch übertreiben. Das Smartphone hat die Einkaufsgewohnheiten verändert, gut. Aber wie die Pronova BKK herausgefunden hat, schauen vier von zehn Deutschen vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen zuerst auf ihr mobiles Gerät. Nicht auf den Partner. Schade.

Windeln.de bietet jetzt auch Möbel:

Kleiderschränke, Wickelkommoden und Kinderbetten können die Kunden ab sofort auch bei Windeln.de bestellen. Dropshipping macht es möglich. Die Großmöbel werden direkt vom Hersteller zum Kunden nach Hause geliefert. Den Versand übernimmt der Hermes Einrichtungsservice.

Lesara knackt die 100 Mio Marke:

In einer Pressemitteilung hält das Unternehmen Rückschau auf die vergangenen vier Jahre. Erstmals wurde die Grenze von 100 Mio Euro Umsatz überschritten. Und 80 Prozent der monatlich 10 Millionen Modeinteressierten sehen sich die Produkte bei Lesara entweder per App oder mobilem Gerät an. Inzwischen darf man dort auf 3 Millionen Kunden zurückblicken.

Zooplus mit 22 Prozent mehr Wachstum:

278 Mio Euro Erlöse konnte Zooplus im dritten Quartal erwirtschaften. Das sind 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum . Nun sind Umsätze schön, aber wichtig ist ja auch, was hinten rauskommt. Und die um 34 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Neunkundenregistrierungen haben eben auch ihren Preis. So liegt das Ergebnis vor Steuern in den ersten neun Monaten mit 4,2 Mio deutlich unter dem Vorjahr (11,1 Mio).

Thalia mit neuer Chefin für Einkauf und Logistik:

Zum 1. Februar 2018 wird die bereits seit längerer Zeit vakante Position bei Thalia wieder besetzt sein. Corinna Offer wird Director Supply Chain, Purchasing & Category Management. Nach dem Maschinenbaustudium war Offer mehr als zehn Jahre für die Siemens AG tätig. Zuletzt verantwortete sie den strategischen und operativen Einkauf bei der Schüco International KG, einem Unternehmen der Bauzulieferbranche.

INTERNATIONAL

Amazon beschwert sich über US-Post:

Viel wurde darüber spekuliert, wieso Amazon sein Fresh-Angebot in einigen Regionen der USA wieder eingestampft hat. Schuld soll die US-Post sein. Das berichtet jedenfalls Recode . Demnach kamen einfach zu viele Lieferungen zu spät und unvollständig bei den Kunden an. In den vom Fresh-Rückzug betroffenen Regionen war die US-Post für die Auslieferung verantwortlich.

Nordstrom und Home Depot setzen auf neue Pinterest Pincodes:

Das Bildernetzwerk hat seine neue Funktion Pincodes ausgerollt . Diese ähneln vom Ansatz den bekannten QR-Codes. Erfasst die Kamera das Icon, wird der Nutzer zu einem Marken-Board bei Pinterest weitergeleitet. Als erste größere Partner sind in den USA Home Depot und Nordstrom dabei. Die Pincodes will Nordstrom etwa dazu benutzen, um den Kunden Boards mit Geschenkideen unter 100 Dollar zu zeigen.

Amazon dreht bei Whole Foods weiter an der Preisschraube:

Rechtzeitig zu Thanksgiving senkt Amazon die Preise bei Whole Foods. Die Preissenkung ist Teil der Integration von Whole Foods in die Programme Fresh und Pantry, die stark auf Preise fokussiert sind. Deutliche Reduzierungen gibt es, wen wundert es, beim Nationalgericht zu Thanksgiving: dem Truthahn.

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:

50 Prozent des Verkaufspersonals in den USA sind der Meinung, dass die Kunden die besseren Werkzeuge zur Informationsbeschaffung in den Händen halten. Durch die Smartphones sind die Kunden informierter als die Verkäufer selbst. So jedenfalls das Ergebnis einer Befragung von Tulip Retail.

