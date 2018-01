Liebe Leserin, lieber Leser, über zwei Nachfrage-Highlights müssen wir heute reden. Die Franzosen stürmen daheim die Supermärkte, wegen einer Rabattaktion (minus 70 Prozent) für Nutella. Es gab Tumulte. Und das im Lande der Sterne-Küche! Enttäuschend. Szenenwechsel. Die Zalando-Aktie ist auf einem Rekordhoch, wird also gestürmt wie Nutella. Der Vorstand aber zeigt sich nicht von seiner Schokoladenseite.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Zalando-Vorstand macht Kasse:

verkauft gerade säckeweise Anteile.

Auf den ersten Blick: Die Zalando-Aktie ist im Höhenflug. Der Vorstand aberAuf den ersten Blick: klar siebenstellig . Nicht das erste Mal und natürlich legitim. Die Salami-Taktik der Veröffentlichung ist aber ein bisschen unhöflich. Kein gutes Zeichen. Verfolger About You hat es da leicht, sich von seiner Schokoladenseite zu zeigen.

About You-Geschäftsführer sind jetzt auch Gesellschafter:





Engagement mit Signalwirkung: Die drei About You-Geschäftsführer Tarek Müller, Sebastian Betz und Hannes Wiese haben Anteile an dem Hamburger Online-Modehändler gekauft. Müller und Betz sind bereits an der About You-Mutter Collins beteiligt. Die gesamte Riege der Eigner dröselt die TextilWirtschaft auf. About You steckt derzeit mitten in einer neuen Finanzierungsrunde, die im Frühjahr abgeschlossen sein soll. Da kann ein Zeichen des guten Willens nicht schaden.

Koch & Kellner bei Prime Now:





Frische-Supermarkt Feneberg, der in München mit Amazon Prime Now kooperiert , scheint sich zuweilen wie in einer Koch & Kellner-Beziehung zu fühlen. Geschäftsführer Hannes Feneberg seufzt in einem lesenswerten Interview recht deutlich: "Ich kann Ihnen heute noch nicht sagen, wie lange wir uns noch lieb haben. Amazon, das sind taffe Jungs. Die waren von ihren Vorgesetzten sehr gepusht. Das ist nicht sehr partnerschaftlich, das Verhältnis, eher eine Lieferanten-Kunden-Beziehung. (...) Ein mittelständisches Familienunternehmen und Amazon, die passen von der Kultur her überhaupt nicht zusammen. (...) Und ob so eine Kooperation von zwei so unterschiedlichen Kulturen auf Dauer funktioniert, das weiß ich heute noch nicht." Erst kürzlich hatte einige regionale Lieferanten ihre Zusammenarbeit mit Amazon beendet.

Mytheresa-Gründer starten Schuh-Shop:

Die Mytheresa-Gründer Christoph und Susanne Botschen melden sich ausgerechnet mit einem Schuh-Shop zurück. Die Multilabel-Plattform für Damenschuhe namens Martha Louisa bietet vor allem Edel-Treter. MyTheresa ging vor rund drei Jahren für rund 150 Mio Euro an Neiman Marcus.

INTERNATIONAL

Rührseligkeit wirbt für Amazon Echo Spot:

Quasi die Miracoli-Familie der digitalen Neuzeit bekommen wir in einem mit rührseligen Geigen gefütterten Werbeclip von Amazon für den Echo Spot zu sehen, jenen kleinen Echo-Lautsprecher mit rundem Display. Im Werbefilmchen überbrückt er die Distanz zwischen Oma und Familie.

Jeff Bezos wirbt zum Super Bowl für Alexa:

Jeff Bezos, d er eigentlich so recht nie etwas von TV-Werbung gehalten hat , tritt im Teaser-Spot von Amazon zum Super Bowl, Werbe-Highlight des Jahres in den USA, selbst auf. Als Jeff Bezos, der in einer Krise eingreifen muss. Denn der digitale Asssistent Alexa hat seine Stimme verloren. Was dann kommen mag, das dürfte man dann im nächsten Spot erfahren.

Rakuten und Walmart kooperieren:

Der japanische Marktplatz-Betreiber Rakuten und die US-Handelskette Walmart kooperieren ab sofort in den Bereichen Lebensmittel-Lieferung und E-Books. Die strategische Partnerschaft soll den Unternehmen helfen, sich gegen Amazon zu behaupten.

TRENDS & FAKTEN

Lesetipp des Tages:

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Haben Sie zu Weihnachten Amazon-Gutscheine bekommen, die sie nicht nutzen? Das macht nichts. Auf Ebay können Sie sie gut verkaufen. Oft sogar über dem eigentlichen Einkaufswert, denn einige Händler waschen damit ihre Umsätze. Und so funktioniert die Masche

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.