Guten Morgen etailment-Leserinnen und Leser! Zeit zum Ausruhen zwischen den Feiertagen? Nicht bei den üblichen Verdächtigen. Amazon und Zalando überraschen mit Neuerungen. Aber kein Grund zur Hektik. 2016 war eh vielfach ein Jahr zum Abhaken. Also durchatmen und 2017 frisch durchstarten.

Zalando kündigt laut Exciting Commerce für das Frühjahr 2017 einen Änderungsservice an, der die textilen Bestellungen der Kunden an der Haustür passend macht. "Order-A-Tailor" entstand bei der Hackweek von Zalando, einem Event, bei dem Zalando-Programmierer mit neuen Ideen gegeneinander und miteinander wetteifern.

In den USA schafft Amazon laut CNBC mit über 30 Prozent Marktanteil beim E-Commerce-Umsatz während des Weihnachtsgeschäftes das 10fache von Best Buy oder Macy`s. Die Zahlen könnten hierzulande ähnlich sein. Denn trotz Zalando ist Amazon auch in Deutschland in Sachen Mode mit Abstand die Nummer 1