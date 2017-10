Liebe Leserin, lieber Leser, Podcasts wünschten sich unter anderem unsere Leser in unserer Online-Umfrage. Unsere Podcast-Serie startet heute. Anders als andere Hörbeiträge aus der Branche wird sich der etailment-Podcast dabei in mehreren Folgen mit wechselnden Gästen jeweils einem Schwerpunkt-Thema widmen. Zum Start geht es um Optimierung und Transformation. Premieren-Gast in Folge Nummer 1 ist Matthias Schrader, Vorstandschef und Gründer der Digitalagentur SinnerSchrader.

Zalando baut Geschenkefinder:

Zalando wird auf dem Google Sprachassistenten einen Geschenkefinder-Chatbots anbieten. Produktauswahl und Kauf erfolgt ohne dafür den Google Assistenten verlassen zu müssen. Auf der Plattform "Actions on Google" können zudem künftig auch andere Drittanbieter Anwendungen für den Sprachassistenten Google Assistant auf Android und iOS entwickeln.

Outfittery liefert in den Kofferraum:

Männer plus Auto plus Outfittery - es passt also zusammen, wenn der Personal Shopping-Anbieter nun seinen Kunden die Modeauswahl nun auch in den Kofferraum liefern will. Outfittery kooperiert dabei mit VW und DHL. Während der achtmonatigen Testphase erhalten insgesamt 300 ausgewählte Teilnehmer in Berlin für jeweils vier Wochen einen Volkswagen Polo, der mit der entsprechenden Technik ausgestattet ist, um die Kofferraumlieferung zu testen. Das ist also nicht nur PR für Outfittery, sondern auch für das Kofferraum-Angebot im Polo. Praktisch: Retouren oder andere frankierte Pakete können vom Paketzusteller gleich mitgenommen werden. Kunden können sich für den Test auf deliver.we-vw.com bewerben.

Globus testet Mobile Payment:



Die SB-Warenhaus-Kette Globus startet jetzt mit Mobile Payment in Zusammenarbeit mit BS Payone, Zahlungsdienstleister der deutschen Sparkassen-Organisation. Der Kunde braucht dafür aber die Blue-Code-App. Bezahlt wird mit einem auf der App hinterlegten Barcode, der an der Kasse eingescannt wird. Tests laufen zunächst in 6 Globus SB-Warenhäuser sowie 12 Globus-Fachmärkten. Blue Code ist das in Österreich führende M-Payment-System.

INTERNATIONAL

Tesco erholt sich:

Die größte britische Supermarktkette Tesco schüttelt mit Gewinnsprung und Umsatzwachstum die Krise ab. Den Umsatz erhöhte Tesco im ersten Halbjahr um rund drei Prozent auf 25,2 Milliarden Pfund, das bereinigte operative Ergebnis verbesserte sich um 23,7 Prozent auf 759 Millionen Pfund. Tesco führt das vor allem auf seine Anstrengungen für ein besseres Einkaufserlebnis zurück. Online legte Tesco um 4,6 Prozent zu.

Walmart-Shopping mit Google Home:





Walmart-Kunden in den USA können ihre Einkäufe nun auch über den digitalen Sprachassistenten Google Home erledigen, in dem sie der Box ihre Wünsche zurufen.

commercetools - Perfekt für hochgradig individuelle E-Commerce Geschäftsmodelle:

Die Welt besteht nicht nur aus Webshops: Wir haben die commercetools Plattform vor allem für Unternehmen mit sehr individuellen Geschäftsmodellen entwickelt. Unser neuer Kunde Hasbro verkauft in seiner neuesten Mobile Gaming App, Magic: The Gathering, "Skills" und "Gegenstände" direkt in der App an die Gamer.

TRENDS & FAKTEN

Sonos hört auf Alexa:

Sonos, das schicke Home Sound System drahtloser Speaker packt jetzt auch Amazons Sprachassistenten Alexa in seine Lautsprecher. Derzeit befindet sich das System noch in der Beta-Phase.

Studie des Tages:

Amazon Basics ist eine Erfolgsgeschichte. Die Eigenmarkeist eine Erfolgsgeschichte. One Click Retail zeigt auf, wie sehr das Private Label in einigen Kategorien herrscht.

