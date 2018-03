Liebe Leserin, lieber Leser, die Post plant einen Paket-"Flughafen" für die Innenstadt. Ja, was nicht gar. Wie fortschrittlich, denkt sich der Leser bei der Überschrift eines Artikels aus der "Welt". Hinter dem Flughafen verbergen sich aber keine Lufttaxis oder Drohnen, sondern nur die erneut vorgetragene Idee, die Städte sollten per Ausschreibung die Zustellung von Paketen in die Hand eines Dienstes geben. Vorzugsweise natürlich DHL. PR können sie da ja.

Zalando baut Stellen im Marketing ab:

Zalando will sein Marketing auf die nächste Stufe heben. Mit datengetriebenen Technologien soll eine noch personalisiertere Kundenansprache möglich werden. Liest sich zunächst gut, hat aber Konsequenzen auf die Mitarbeiter. Denn die datengetriebenen Technologien benötigen weniger Personal. Im Rahmen der Umstrukturierung sollen 200 bis 250 Stellen abgebaut werden . Das Unternehmen bemüht sich, die Mitarbeiter anderweitig zu beschäftigen.

Foodwatch kauft Lebensmittel online:

Auswahl und Frische sind okay, wenn da nicht der Verpackungsmüll, unzureichende Produktbeschreibungen und Bedenken beim Datenschutz wären – so lässt sich das Testergebnis von Foodwatch wohl zusammenfassen . Die Verbraucherorganisation hat einmal testweise online Lebensmittel bestellt.

Heine erhält neuen Geschäftsführer:

Maximilian Lang wird neuer Geschäftsführer bei Heine. Der 52-Jährige übernimmt zum 15. April den Einkauf und die Beschaffung der Otto-Tochter. Weiterer Geschäftsführer des Unternehmens ist Jürgen Habermann, der unter anderem für Vertrieb und Personal zuständig ist.

Smartes Papier gegen Online-Betrug:

Die eigentlich zu teure Bluse online kaufen, am Wochenende auf einer Party tragen und dann wieder zurückschicken. Modehändler haben schon viel erlebt. Damit so etwas nicht die Regel wird, hat Melanie Schmitz-Brackmann eine einfache Idee . Die Einzelhändlerin aus Oberhausen entwickelte ein auf der Unterseite foliertes Papier mit Indikatoreigenschaften. Das verfärbt sich etwa durch Schweiß irreversibel.

Otto setzt bei Kundenbewertungen auf KI:





Für den Bau neuer Kundenservices setzt Otto zunehmend auf Künstliche Intelligenz. Für die Aufbereitung von Kundenbewertungen kommt eine Kombination von zehn verschiedenen Machine-Learning-Verfahren zum Einsatz. Ziel der Anwendung ist es, den Kunden genau die Besprechungen zu zeigen, in denen für sie wichtige Produkteigenschaften diskutiert werden.

Starting the Rovolution:



Rovolution ist ein intelligentes System zur vollautomatischen Einzelstück-Kommissionierung. Die Neuheit bildet damit einen weiteren leistungsfähigen Baustein in der TGW-Systemwelt . Auf der LogiMAT von 13. bis 15. März 2018 feiert Rovolution Weltpremiere.

INTERNATIONAL

Asendia vereinfacht E-Commerce in die Schweiz:

Der Postdienstleister Asendia bietet den Versand jetzt zum Komplettpreis inklusive Bearbeitungskosten und Verzollung an. Von „Mailbox Plus“ profitieren insbesondere E-Commerce-Unternehmen und Start-ups, die erstmals in der Schweiz aktiv werden wollen. Die Sendungen werden, sobald sie in der Schweiz sind, per Priority am nächsten Tag zugestellt.

Aldi will in China Filialen eröffnen:

Gut ein Jahr nach dem Markteintritt in China mit einem E-Commerce-Angebot fasst der Discounter nun den Aufbau stationärer Märkte ins Auge. Nach Informationen der Lebensmittelzeitung sieht sich Aldi bereits unter chinesischen Managern um, die bereits für andere europäische Handelskonzerne gearbeitet haben. Aldi Süd will sich zu dem Thema nicht äußern.

TRENDS & FAKTEN

Jeder Dritte kauft Lebensmittel online:

Ein Drittel der Bundesbürger hat schon einmal Lebensmittel online gekauft und würde das auch wieder tun. Als größte Vorteile nennen die Befragten die zeitliche Unabhängigkeit für den Einkauf, die Erleichterung in Bezug auf das Tragen der Einkäufe sowie die Zeitersparnis. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage von Kantar TNS im Auftrag des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW) hervor.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

Otto ist als moderner Onlinehändler die Nummer zwei in Deutschland und strotzt vor Erneuerungsdrang. Trotzdem hält der Konzern an einem Kosmos aus Marken fest, die aus anderen Zeiten stammen. Das hat gute Gründe - und ist auch noch wirtschaftlich erfolgreich. Es lebe die Schlupfhose: Warum Otto seinen Markenkosmos pflegt

Schon gewusst? OR - den Podcast von etailment - gibt es auch bei Spotify und Soundcloud - kostenlos. Unser Tipp: Den Podcast abonnieren und keine Folge verpassen.

