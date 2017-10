Liebe Leserin, lieber Leser, in der "New York Times" finden wir den ganz unironischen Hinweis auf einen neuen Gastro-Trend. Restaurants wählen ihre Lampen so aus, dass sie das Essen auf Instagram-Bildern in einem besonders gut Licht erscheinen lassen. Auch im Handel geht es immer weniger ohne digitalen Chic und Social Media. Das gilt selbst für den Verkauf von Unterwäsche.

Diesen Artikel teilen Facebook

Twitter

LinkedIn

Xing

WhatsApp

Email

Rewe Digital-Chef tritt ab:

Auf einen langen Weg in den Digital Commerce schwor Jean-Jacques van Oosten die Rewe immer wieder ein. Für ihn selbst ist bei den Kölnern nach vier Jahren als Digitalchef Schluss. JJ van Oosten verlässt die Rewe im Oktober aus "persönlichen Gründen". Neuer Vorsitzender der Geschäftsführung bei Rewe Digital wird Christoph Eltze, der seit Mai 2014 Mitglied der Geschäftsführung bei Rewe Digital ist und als Digital Operations Director für die Rewe Group tätig ist.

Zalando lockt Start-ups:

Zalando will Start-ups mit dem Build-Programm auf die Sprünge helfen. Ähnlich dem App-Kosmos bei About you sollen Technologie-Start-ups und Entwickler ihre Technologien und Lösungen leichter mit der Zalando-Plattform verbinden können. Erster Partner ist das israelische Start-up Bllush, das Fotos von Social Media-Influencern mit dem Zalando Fashion Store verbindet. Zalando hofft vor allem auf neue Tools für Personalisierung und Inspiration. Die Start-ups sollen je nach Situation am Umsatz beteiligt oder mit einem Fixum belohnt werden.

Fleurop schielt auf Bloomy Days:

Der Blumendienst Bloomy Days, nach einer geplatzten Investorenrunde insolvent, kommt nun wohl bei Fleurop unter. Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal noch nicht . Unklar ist auch, ob Fleurop letztlich mehr als Marke und Kundendaten zu einem Strauß bündelt.

Hunkemöller will neue Stores digital aufhübschen:

Es gibt sie noch, die Händler die an die Ladenwelt glauben. Hunkemöller plant bis Ende 2019 300 neue Stores in Deutschland. Die aber sollen auch mit technischem Bling Bling vernetzt werden. Die Lingerie-Marke, die hierzulande schon 320 Läden hat, will die Stores unter anderem mit einer Social Media Wall, einem Bodyscanner und weiteren Gadgets einrichten.

Borgward rollt im Onlineshop heran:

Die wiederbelebte Automarke Borgward will eine limitierte Edition über die Neuwagen-Plattform von Sixt verkaufen . Borgward, das zum chinesischen Nutzfahrzeughersteller Foton gehört, will hierzulande auch ein eigenes Händlernetz aufbauen.

Tally Weijl dünnt Ladennetz aus: