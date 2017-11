Liebe Leserin, lieber Leser, Lidl wirft Lebensmittel aus seinen Online-Regalen. Amazon stoppt punktuell die Lieferung durch Amazon Fresh. Man kann jedenfalls nicht behaupten, der Online-Lebensmittelmarkt sei nicht in Bewegung. Aber irgendwie stimmt die Richtung nicht. Zumindest bei Lidl ist der Schritt angesichts der Digital-Allergie aber konsequent.

Zalando personalisiert Adidas-Sneaker:





Lidl wirft Lebensmittel aus dem Onlineshop: Lidl setzt seine Abkehr vom Digitalisierungskurs offenbar konsequent fort. Im Onlineshop wurden nun alle Lebensmittel, die bislang noch dort in den digitalen Regalen lagen, ausgeräumt. Lidl bietet damit wieder nur noch Nonfood online. Ausnahme: alkoholische Getränke. Bei Zalando können Kunden nun individuelle Sneaker aus dem Adidas-Sortiment gestalten. Möglich macht das die Adidas-Lösung "Mi Adidas". Der Sportartikel-Hersteller bietet die Personalisierungs-Lösung bereits seit längerem im eigenen Shop . Bei Zalando wird das Tool "Mi Adidas" aber nur für kurze Zeit verfügbar sein.

Gelungenes Börsendebüt von Hello Fresh:

Nicht gerade sehr erhitzt hat sich die Aktie von Hello Fresh beim gestrigen Börsenstart. Der erste Kurs lag 35 Cents über dem Emissionspreis von 10,25 Euro. Kurzzeitig stieg die Aktie auf 10,89 Euro, simmert nun bei einem leicht höheren Endkurs. Der Kochboxen-Lieferdienst ist nach Delivery Hero die zweite Rocket-Internet-Beteiligung, die in diesem Jahr an die Börse gegangen ist. Deren Kurs lässt hoffen. Plus 30 Prozent seit dem IPO im Juni.





Kaufhof reagiert reserviert auf Übernahme-Offerte:

Die Kaufhof-Mutter HBC hat jetzt das Kaufangebot der Karstadt-Mutter Signa als "nicht erbetenes Angebot" und "unvollständig" bestätigt. Signa hatte für den Kaufhof rund drei Milliarden Euro geboten.

Neues Boss für Kaufhof:

Nachdem der Betriebsrat zunächst blockierte, um ein Zeichen im Tarifkonflikt zu setzen, hat die Warenhauskette Galeria Kaufhof mit dem früheren Real-Manager Roland Neuwald nun einen neuen "Feuerwehr-Chef", der die Brand- und Krisenherde im Haus bekämpfen soll.

Carole Walker führt Hermes Europe:



Carole Walker, langjährige Chefin von Hermes in Großbritannien, ist zur Vorsitzenden der Geschäftsführung von Hermes Europe, Hamburg, ernannt worden. Die Managerin übernimmt die Führung aller europaweiten Logistikaktivitäten der Otto Group von Donald Pilz.

INTERNATIONAL

Alibaba liefert Top-Zahlen:

Alibaba präsentiert für das abgelaufene Quartal ein Zahlenfeuerwerk. Umsatz: Plus 61 Prozent auf über 8 Milliarden Dollar. Das Ebita des chinesischen Online-Riesen legt um 57 Prozent zu. Im E-Commerce wächst Alibaba im Vorjahresvergleich um über 60 Prozent, im Cloud-Geschäft sogar fast um 100 Prozent auf 447 Millionen Dollar.

Amazon stoppt Amazon Fresh punktuell:

Rätselraten um den Kurs von Amazon. Denn Amazon stoppt in Teilen von fünf US-Bundesstaaten die Lieferung mit Amazon Fresh. Stecken dahinter Probleme in der Prozesskette? Kündigt sich ein Strategiewechsel nach der Übernahme von Whole Foods an? Auch bei Recode kann man sich nur wundern.

Wayfair muss Wachstum teuer erkaufen:

Der Möbelanbieter Wayfair lag im dritten Quartal beim Umsatz mit 1,2 Milliarden Dollar fast 40 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Die Kundenzahl stieg ebenfalls um fast 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der durchschnittliche Warenkorb stieg leicht. Dafür hat man mit 76 Millionen Dollar wieder deutlich mehr Verlust angesammelt, was unter anderem Folge deutlich gestiegener Werbeausgaben ist.

TRENDS & FAKTEN

Zahl des Tages:

Ein Viertel ihrer Einkäufe erledigen die Deutschen online. Jeder fünfte Bundesbürger erledigt sogar mehr als die Hälfte seiner Besorgungen online ( Grafik ). Deutschlands Online-Shopping-Könige leben übrigens in Hessen - und dort speziell in der Banken-Metropole Frankfurt ( Grafik ). Dies sind Ergebnisse der repräsentativen Postbank Studie "Der digitale Deutsche und das Geld".

