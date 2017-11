Liebe Leserin, lieber Leser, Kunden wollen nicht nur Alexa oder Siri. Das sagte Ceconomy-Chef Pieter Haas auf dem Deutschen Handelskongress des Branchenverbands HDE in Berlin. Stimmt. Denn die digitale Zukunft des Handels ist menschlich. Doch wenn der Boss von Media-Saturn persönliche Beratung zum großen Asset des stationären Handels erklärt, muss auch die Kette gerade bei den Mitarbeitern noch einiges in den Köpfen bewegen, wenn das nicht eine etwas sehr mutige Ansage bleiben soll. Die persönliche Erfahrung in den Märkten ist nämlich noch oft eine andere. Technik ist da häufig "greifbarer". Leider.

Zalando überarbeitet Webshop:

Zalando plant eine Überarbeitung der Shopoberfläche. Die “Next Gen” soll "ein völlig neues Erlebnis für Kunden ermöglichen", sagt Co-CEO Rubin Ritter im Firmen-Blog . Die ersten Ergebnisse nach Tests in der Sport-Kategorie seien vielversprechend, so Ritter.

Preis-Beklopptness am Cyber Monday & Black Friday:

Cyber Monday am 27. November und Black Friday am 24. November - Handel und Hersteller bringen dem Kunden gerade wieder massiv bei, dass Produkte längst nicht das wert sind, was an anderen Tagen auf dem Preisschild steht. Gewinner der Preisschlachten sind die Plattformen. Die TextilWirtschaft berichtet von Händlern, die die Preis-Beklopptness nicht mehr mitmachen wollen.

Es weihnachtet bei Otto:

Auch bei Otto wird es jetzt Weihnachten. Zur Einstimmung in die Kampagnenzeit gibt es einen dreiminütigen Online-Film von der Agentur Heimat, der das Zusammenkommen und Miteinander von Menschen in den Mittelpunkt stellt und mit einem sehr eigenständigen Ansatz überrascht. Ein 30-sekündiger Spot dazu läuft ab 21. November auf allen reichweitenstarken Privatsendern. Zusätzlich gibt es zahlreiche digitale Aktionen.

Knauber setzt auf Scan&Go-App:

Die Baumarkt-Kette Knauber bietet ihren Kunden künftig eine App mit integrierter Kundenkarte , Self-Scanning, Mobile Payment sowie Instore-Navigation. Die Funktionen werden stufenweise eingeführt. Technischer Partner ist Tarent Solutions mit der Scan&Go-App Sellfio.

Migros kauft sich bei EmmasBox ein:

Der Paketboxen-Anbieter EmmasBox gewinnt die Schweizer Migros als Investor für seine gekühlten Abholstationen für Lebensmittel.

Farfetch wächst beim Umsatz und bei den Verluste:





Oetker launcht Online-Shop: Oetker liefert aus einem Online-Shop in Österreich die eigenen Backprodukte, Müslis und Rezeptbücher nun in 95 Länder. Der österreichische Ableger der Bielefelder bietet mehr als 200 Artikel an, hat die

Der Online-Marktplatz Farfetch, Plattform für Luxusmode, hat seinen Provisionsumsatz um 73 Prozent auf 169 Millionen Euro erhöht . Der operative Verlust stieg nicht ganz so schnell. Hier ging es um 26 Prozent auf 37,56 Millionen Euro "rauf".Oetker liefert aus einem Online-Shop in Österreich die eigenen Backprodukte, Müslis und Rezeptbücher nun in 95 Länder. Der österreichische Ableger der Bielefelder bietet mehr als 200 Artikel an, hat die Lebensmittel Zeitung gezählt.

INTERNATIONAL

Walmart legt zu:

Die PurePlayer-Evangelisten werden immer trauriger. Die Dinosaurier wollen einfach nicht aussterben. Manch einer wie Walmart wird sogar wieder quicklebendig. Angesicht steigender Erlöse im dritten Quartal von 4,2 Prozent auf 123 Milliarden Dollar applaudiert die Börse. Im E-Commerce legte Walmart sogar im 50 Prozent zu. Allerdings muss Walmart beim Gewinn den Gürtel enger schnallen, wenn auch nicht so eng wie befürchtet.

Calvin Klein bevorzugt Amazon:

Vorzugbehandlung von Calvin Klein für Amazon. Eine neue Unterwäsche-Kollektion gibt es exklusiv zunächst für den Online-Riesen und nicht für die klassischen Handelspartner. Zudem kooperiert man mit Pop-up-Stores in denen auch Alexa und Echo beratend in Szene gesetzt werden.

TRENDS & FAKTEN

Amazon-Roboter sind in Winsen schon fleißig:

Im Amazon-Lager in Winsen wieseln die Roboter von Kiva bereist fleißig zwischen den Regalen hin und her. 90 Millionen Euro investiert Amazon dort in Intralogistik und Automatisierung. Das Zusammenspiel von Mensch und Maschine in Winsen hat sich die Lebensmittel Zeitung angesehen.

E-Truck von Tesla:

Tesla hat jetzt einen neuen E-Truck vorgestellt, der eine Reichweite von 800 Kilometern schaffen soll. Der Tesla Semi soll in zwei Jahren serienreif sein. Tesla-Gründer Elon Musk zeigte sich bei der Vorstellung einmal mehr als Verkaufstalent: „Er kann sich in einen gigantischen Roboter verwandeln, bekämpft Aliens und macht einen verdammt guten Latte.“

Lesetipp des Tages:

Die spannende Story über Drohnen mag manch einer ein wenig - haha - "abgehoben" finden. Doch die neue Ausgabe von "Berlin Valley" ist auch ansonsten wieder randvoll mit Geschichten aus der Start-up-Welt und Menschen, die die digitale Revolution und Transformation bewegen. Die pralle Printausgabe gibt es auch zum Download

