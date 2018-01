Liebe Leserin, lieber Leser,



die wertvollsten Start-ups stammen aus den USA und China. Man ahnte es: Uber führt die Top Ten der Einhörner an. Das Prinzip funktioniert auch in China. Nahezu ebenso erfolgreich ist Fahrdienstvermittler Didi Chuxing. Im Vergleich dazu spielt Zalando bezogen auf den Gesamtumsatz in einer anderen Liga, doch der einstige Schuhfetischist wächst seit vier Jahren um 20 bis 25 Prozent.

Zalando wächst und wächst:

Die vorläufigen Geschäftszahlen des Online-Händlers Zalando weisen für 2017 ein Wachstum von 23,7 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro aus. Im laufenden Jahr soll es genauso weitergehen: Zalando hat sich eine Wachstumsrate von 20 bis 25 Prozent vorgenommen, berichtet Internet World. Vorstandsmitglied Rubin Rittner formulierte, dass er dabei nicht von einer steigenden Marge ausgehe. Klares Ziel ist der Ausbau des Marktanteils. Damit sei Zalando auch im vierten Jahr nach dem Börsengang in der anvisierten Spanne von 20 bis 25 Prozent gewachsen. Ausführliche Zahlen für 2017 werden am 1. März vorgelegt.

Youtube stellt neue Regeln auf:

Mit drei wesentlichen Änderungen für die Monetarisierung will Google Werbetreibende beim Streit um das passende Werbeumfeld besänftigen. Künftig gibt es manuell geprüfte Inhalte bei Google Preferred, der Schwellenwert für das Youtube Partnerprogramm wird angepasst – das trifft vor allem kleine Anbieter und Youtube-Einsteiger – und ein dreistufiges Kontrollsystem soll Werbetreibenden mehr Durchblick bieten.

Mit Blockchain Logistik revolutionieren:

Im Rahmen eines Joint Ventures wollen IBM und die Rederei Maersk eine gemeinsame Plattform auf Basis von offenen Standards für die Digitalisierung des Welthandels anbieten. Da der Transport für über 90 Prozent der Konsumgüter auf dem Wasser stattfindet, konzentriert sich das Joint Venture auf die globale Schifffahrt. Mittels Blockchain soll der Informationsfluss über smarte Verträge automatisiert an die einzelnen Handelspartner und Behörden weitergeleitet werden und dabei Kosten deutlich senken.

INTERNATIONAL

Amazon hat preisbewußte Käufer im Visier:

In den USA startete der Versender eine Angebotskategorie ausschließlich mit Artikeln unter 10 Dollar, berichtet tamebay. Zur Auswahl stehen unter anderem Damen- und Herrenbekleidung, Uhren, Geschenke, Elektroartikel oder Haushaltwaren. Der Reiz: Es werden keine Versandkosten berechnet.

"Wish marketplace" beliebteste App:

Im vergangenen Jahr wurde die App von „Wish marketplace“ am häufigsten heruntergeladen – und überflügelt mit 32,5 Millionen US Downloads auch Amazon mit 29,2 Millionen. Über den Marktplatz werden über 300 Millionen Produkte angeboten, vor allem im günstigen Preissegment. Die Hälfte der Käufer sind unter 30 Jahre alt.

Casino legt zu:

Die französische Handelsgruppe Casino hat 2017 ihren Umsatz um 5 Prozent auf 37,8 Milliarden Euro gesteigert. Besonders positiv entwickelte sich die Online-Plattform Cdiscount: Allein im Schlussquartal stieg der Umsatz um 9,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf 637 Millionen Euro. Im Gesamtjahr summierte sich der Umsatz auf knapp 2 Milliarden Euro. Weltweit betreibt die Gruppe 12 269 Verkaufsstellen.

TRENDS & FAKTEN

Top Ten der Einhörner:

Die wertvollsten Start-ups stammen aus den USA und China, berichtet Internetworld. Die Top Ten wird von Uber angeführt mit einem Wert von 68 Milliarden Dollar, gefolgt vom chinesischem Pendant, dem Fahrdienstvermittler Didi Chuxing (50 Milliarden Dollar). Platz 3 belegt der Elektronikhersteller Xiaomi (46 Milliarden Dollar). AirBnB (29,3 Milliarden Dollar) schafft es auf Rang 5.

Beliebtester Beitrag am Vortag:

